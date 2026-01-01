Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον πρόεδρο της Ελβετίας

Βαθιά συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Guy Parmelin και στους πολίτες της χώρας, για το τραγικό δυστύχημα στο Κραν Μοντανά, εξέφρασε εκ μέρους του ελληνικού λαού αλλά και του ιδίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έγραψε:

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Crans-Montana της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Guy Parmelin και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες».

