Έβαλαν... φρένο στο ποτό οι Έλληνες: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους την Πρωτοχρονιά

Από τις 06.00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις 06.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο της τροχαίας αστυνόμευσης.

Συνολικά ελέγχθηκαν 6.129 άτομα με αλκοτέστ, από τα οποία 62 βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, καταγράφοντας θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται κατά την εορταστική περίοδο, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των οδηγών και των πολιτών.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζει τα όρια αλκοόλ για τους οδηγούς (0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα ή 0,50 g/l αίματος) και προβλέπει αυστηρές ποινές ανάλογα με τη συγκέντρωση, όπως πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων, ακόμη και φυλάκιση, με κλιμακούμενες κυρώσεις για υποτροπές, ενώ απαγορεύει την άρνηση ελέγχου.

Επιτρεπόμενα όρια

Γενικοί Οδηγοί : 0,50 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα).

: 0,50 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα). Επαγγελματίες/Νέοι Οδηγοί (έως 2 ετών άδεια): Τα όρια είναι αυστηρότερα (0,20 g/l).

Κυρώσεις και Πρόστιμα (Ενδεικτικά)

0,50 - 0,80 g/l (ή 0,25 - 0,40 mg/l αέρα) : Πρόστιμο 200€ (ή 350€ ανάλογα την πηγή), αφαίρεση άδειας 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής.

: Πρόστιμο 200€ (ή 350€ ανάλογα την πηγή), αφαίρεση άδειας 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής. 0,80 - 1,10 g/l (ή 0,40 - 0,55 mg/l αέρα) : Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες. > 1,10 g/l (ή > 0,55 mg/l αέρα) : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες (6 μήνες), φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος.

: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες (6 μήνες), φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος. Άρνηση Ελέγχου: Πρόστιμο 1.200€, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

Σημαντικές Σημειώσεις