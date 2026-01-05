Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά και της Οσίας Συγκλητικής

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιοι Θεόπεμπτος, Θεωνάς και Οσία Συγκλητική
Οι Άγιοι Θεόπεμπτος, Θεωνάς και η Οσία Συγκλητική
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Θεώνη, Θεωνάς
  • Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
  • Συγκλητική

Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς

Ο Άγιος Θεόπεμπτος μας διδάσκει πως πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι, αν θέλουμε να κερδίσουμε την αιώνια δόξα και όχι αυτή την προσωρινή του κόσμου. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.), που στις 23 Ιανουαρίου 303 υπέγραψε διάταγμα ανελέητου διωγμού κατά των χριστιανών.

Τότε, ο πρώτος που ομολόγησε Χριστόν Εσταυρωμένον και ήλεγξε τον Διοκλητιανό για την πλάνη του, ήταν ο επίσκοπος Θεόπεμπτος. Βέβαια, αμέσως μετά ήξερε τι τον περίμενε. Και πράγματι, υποβάλλεται σε μια σειρά σκληρών βασανιστηρίων, που συγχρόνως συνοδεύονται από θαύματα. Πρώτα τον βάζουν σε φούρνο αναμμένο για να καεί, αλλά θαυματουργικά βγαίνει ζωντανός και αβλαβής. Έπειτα, του βγάζουν το ένα μάτι και, αμέσως μετά, του επιβάλλουν να πιει θανατηφόρα δηλητήρια.

Επειδή όμως φυλάχτηκε από τη Χάρη του Θεού αβλαβής, τον αποκεφαλίζουν. Αλλά η ανδρεία, η ασάλευτη πίστη, η έξοχη καρτερία και η ηθική λάμψη που φώτιζαν τη φυσιογνωμία του μάρτυρα Θεοπέμπτου, μίλησαν πειστικά και νικηφόρα στην καρδιά του ειδωλολάτρη μάγου Θεωνά, που παρασκεύαζε τα φάρμακα. Και ενώ ακόμα η λουσμένη στα αίματα κεφαλή του μάρτυρα ήταν κατά γης, ομολόγησε κι αυτός το Χριστό. Μανιασμένοι τότε οι ειδωλολάτρες από την απρόσμενη αυτή ομολογία, τον θάβουν ζωντανό στο χώμα. Έτσι ο Θεωνάς βρήκε ένδοξο θάνατο και η ψυχή του μαζί μ’ αυτήν του Αγίου Θεοπέμπτου, ανέβηκαν στον αθλοθέτη και στεφανοδότη Θεό.

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ἱερωσύνης τῇ στολῇ διαπρέπων, ἀθλητικῶς τὸν δυσμενῆ ἐτροπώσω, ὡς Ἱεράρχης ἔνθεος Θεόπεμπτε· ὅθεν πρὸς ἐπίγνωσιν, ἀληθείας προσάγεις, Θεωνᾶν τὸν ἔνδοξον, προσελθόντα Κυρίῳ· μεθ’ οὗ δυσώπει πάντοτε σοφέ, ὑπὲρ τῶν πίστει, τιμώντων τοὺς ἄθλους σου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη, ο φόβος των νοικοκυραίων, τα ζόρια της πληροφορικής, deal προ των πυλών και η φαγούρα και η ουσία

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου

06:42BOMBER

Who's the Boss?

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσιφίδης για FIR Αθηνών: Παραμένει ερώτημα σε ποιο σύστημα ακριβώς εντοπίστηκε το πρόβλημα - Δεν υπήρξε κίνδυνος για αεροσκάφη που ήταν στον αέρα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

06:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι για την ελληνική εκπροσώπηση

06:28LIFESTYLE

Lindsay Lohan: Σπάνια φωτογραφία του γιου της Luai να παίζει με το χιόνι στο Ντουμπάι

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άμεση συνεδρίαση για τις διεθνείς εξελίξεις ζητά η Κωνσταντοπούλου - Καταγγέλλει «επίδειξη δουλικότητας» από Μητσοτάκη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο - Κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατία»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό και Τραμπ φουντώνουν τον «πόλεμο» της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Τι σημασία έχει σε πολιτικό, στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο η πιθανή Κοινή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη η Δευτέρα – Πού θα βρέξει – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Ιανουρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 2000 θέσεις εργασίας Ατόμων με Αναπηρία σε Δήμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

06:28LIFESTYLE

Lindsay Lohan: Σπάνια φωτογραφία του γιου της Luai να παίζει με το χιόνι στο Ντουμπάι

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Τι σημασία έχει σε πολιτικό, στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο η πιθανή Κοινή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ