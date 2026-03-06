Σαν σήμερα 6 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Μαρτίου

Σαν σήμερα 6 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Μαρτίου.

  • 961 - Ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς καταλαμβάνει το Χάνδακα, δίνοντας τέλος στο Εμιράτο της Κρήτης.
  • 1910 - Ο στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώνει στο χωριό Κιλελέρ δύο αγρότες έπειτα από επεισόδια με τους σιδηροδρομικούς. Άλλοι δυο νεκροί πέφτουν στο χωριό Τσουλάρ, γεγονός που οδηγεί σε εξέγερση των αγροτών.
  • 1964 - Ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας πεθαίνει ύστερα από βασιλεία 16 χρόνων, 11 μηνών και 5 ημερών και ο διάδοχος Κωνσταντίνος Β΄ ορκίζεται βασιλιάς των Ελλήνων.
  • 1994 - Πεθαίνει η Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός, Μελίνα Μερκούρη.
