Σαν σήμερα 6 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Μαρτίου.
- 961 - Ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς καταλαμβάνει το Χάνδακα, δίνοντας τέλος στο Εμιράτο της Κρήτης.
- 1910 - Ο στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώνει στο χωριό Κιλελέρ δύο αγρότες έπειτα από επεισόδια με τους σιδηροδρομικούς. Άλλοι δυο νεκροί πέφτουν στο χωριό Τσουλάρ, γεγονός που οδηγεί σε εξέγερση των αγροτών.
- 1964 - Ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας πεθαίνει ύστερα από βασιλεία 16 χρόνων, 11 μηνών και 5 ημερών και ο διάδοχος Κωνσταντίνος Β΄ ορκίζεται βασιλιάς των Ελλήνων.
- 1994 - Πεθαίνει η Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός, Μελίνα Μερκούρη.
