Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη η Δευτέρα – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη η Δευτέρα – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα κυλήσει με συννεφιά και υγρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προς το βράδυ θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα του καιρού στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Έντονες βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς.

Την ημέρα των Θεοφανείων, οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, ενώ προς το βράδυ, κάποιες αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.

Την Τετάρτη, οι βροχές και οι καταιγίδες διατηρούνται στη δυτική Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Από το απόγευμα της Πέμπτης θα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και από το πρωί της Παρασκευής ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ωστόσο, από τα δυτικά, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και της δυτικής Ελλάδας.

Θερμοκρασιακά, ο καιρός μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή, θα είναι «ήπιος έως και αρκετά ζεστός για την εποχή», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, από τις 10 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, η χώρα θα επηρεαστεί από μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, όμως στις 13 και 14 του μήνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.
Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη.
Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

