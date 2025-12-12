Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός

Μαύρα τα μαντάτα από την Ηρώδου Αττικού 19. Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από τον ουρανό του Μεγάρου Μαξίμου. Μετά την έκτακτη σύσκεψη της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα μαθαίνω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με τον χειρισμό των πληρωμών και τις καθυστερήσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι αγρότες. Άργησε λένε να υποβληθεί και να εγκριθεί το νέο σχέδιο πληρωμών που κατέθεσε η κυβέρνηση στην αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή. Το πολιτικό κόστος όμως είναι τεράστιο για τη Νέα Δημοκρατία και πέφτει στις πλάτες του πρωθυπουργού που καλειται για ακόμα μια φορά να κάνει μόνος του διαχείριση κρίσης. Διάφορες κακές γλώσσες λοιπόν μου λένε ότι χθες δεν ήταν καθόλου καλή μέρα για τους Κωστήδες, ούτε για τον Χατζηδάκη ούτε για τον Τσιάρα. Αφήστε το «ξύλο» που έφαγε την ίδια μέρα ο Τσιάρας στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς όπου φώναξε τους γαλάζιους βουλευτές για να τους ενημερώσει. «Αυτά που λες δεν τα καταλαβαίνουν οι αγρότες», του φώναζαν. «Τρώμε πολύ ξύλο εκεί έξω. Όλοι οι δικοί μας είναι στα μπλόκα», του έλεγαν. Μέχρι και ο Βορίδης πέρασε στην αντεπίθεση και τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκτόνωσης, χωρίς βέβαια να πάρει απάντηση. Τώρα που η κατάσταση ξέφυγε περιμένουν όλοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά... Ταυτόχρονα φουντώνουν και τα σενάρια ανασχηματισμού αφού υπάρχει τεράστιο κύμα δυσαρέσκειας για τους χειμερινούς τόσο του κ. Τσιάρα, όσο και του κ. Χατζηδάκη. Πάντως όπως μου έλεγε έμπειρος Μητσοτακικός δεν πρόκειται να πάρει κεφάλια όσο είναι σε εξέλιξη τα μπλόκα. Όταν αποσυμπιεστεί η κατάσταση θα πάει σε ανασχηματισμό... Αυτά. Και πολλά σας είπα δηλαδή...

Alert: Εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί

Όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες κρίσεις οι λαλιστατοι κορυφαίοι υπουργοί σφυρίζουν αδιάφορα... Το ίδιο γίνεται και τώρα με την οργή των αγροτών. Εξαφανισμένοι οι πρωτοκλασάτοι από τα κανάλια. Το βάρος όλο έχει πέσει στον Παύλο Μαρινάκη που δίνει μάχες, στον Άδωνι Γεωργιάδη που είναι σταθερή αξία και στον Κώστα Τσιάρα που όμως οι αγρότες δεν θέλουν μήτε να τον βλέπουν μήτε να τον ακούσουν. Τα ίδια αισθήματα τρέφουν και για τον Χατζηδάκη. Βγαίνει που και που και ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης ο Γιάννης Ανδριανός, να μην τον ξεχάσω... Οι υπόλοιποι υπουργοί είναι πολύ bussy και δεν προλαβαίνουν. Σκοτώνονται στη δουλειά με τα χαρτοφυλάκιά τους. Αν τους ρωτήσεις κάτι σου λένε «πήγαινε στον Κωστή... δεν είναι δική μου δουλειά». Εξαφανισμένοι από τα media είναι βεβαίως και οι βουλευτές επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν μασάζ στους αγρότες διότι γνωρίζουν το τι θα ακούσουν... Κάνα δυο βουλευτές Αττικής βγαίνουν που δεν έχει αγρότες και μέχρι εκεί. Κοινώς είναι μια ωραία ατμόσφαιρα...

Το κηδειόχαρτο που προκάλεσε... έκρηξη

Πριν την έναρξη της διαδικασίας υπήρξε ένταση έξω από την αίθουσα, όταν απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας, επέδειξε... «κηδειόχαρτο» αφιερωμένο στους Έλληνες κτηνοτρόφους. Όταν οι δημοσιογράφοι ευλόγως επιχείρησαν να καταγράψουν την εικόνα, πανικόβλητοι οι αστυνομικοί της Βουλής έσπευσαν να τους εμποδίσουν, με κάποιους να φτάνουν στο σημείο μέχρι και να κατεβάσουν τα κινητά τηλέφωνα δημοσιογράφων προκαλώντας μεγάλη ένταση. Φυσικά, δεν ήθελαν να κάνουν υπόδειξη στον βουλευτή να μην κάνει «σόου» μπροστά στους δημοσιογράφους, ενώ... εκνευρίστηκαν όταν δημοσιογράφοι τους επεσήμαναν ότι τις υποδείξεις πρέπει να τις κάνουν στους βουλευτές. Αργότερα βέβαια, ο κ. Μπούμπας σήκωσε το κηδειόχαρτο και μέσα στην αίθουσα. Ευτυχώς δηλαδή, που δεν έκλεισαν και τις κάμερες του καναλιού της Βουλής.

Λεβέντης

Ισχύει ότι όταν η συνεδρίαση της Εξεταστικής διεκόπη για να ψηφίσουν τα μέλη της σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ο «Φραπές» βρήκε την ευκαιρία να... ξεναγηθεί στους διαδρόμους έξω από την αίθουσα της Επιτροπής και περιεργαζόταν τα αντικείμενα των αγωνιστών του 1821 που βρίσκονται σε προθήκες της Βουλής; Ταυτίστηκε με τη λεβεντιά τους προφανώς...

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι έλεγχοι στην ενέργεια

Μαθαίνουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει τις κινήσεις της στην αγορά ενέργειας, με τα κλιμάκια της να κάνουν ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου και δύο μικρότερες. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας στοχευμένης έρευνας που δεν περιορίζεται σε συμβατικές επισκέψεις προκύπτει από τον τρόπο και την επιλογή των στόχων πως αναζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία και ίσως μοτίβα συμπεριφοράς. Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής ανέφερε ότι ο έλεγχος αφορά πιθανές αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, με αποτέλεσμα στην αγορά να κυκλοφορεί ευρύ το σενάριο πως η κινητοποίηση έγινε κατόπιν καταγγελιών. Παρά τη σχετική σιωπή γύρω από τα ακριβή αντικείμενα του ελέγχου, παράγοντες του χώρου μιλούν για ζητήματα που συνήθως προκαλούν τη σκέψη των ρυθμιστικών αρχών, όπως συμφωνίες τιμολόγησης, αποκλεισμοί προμηθευτών, ή πρακτικές που περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση νέων παικτών στην αγορά. Στη σκιά των ελέγχων, πηγές από τον κλάδο υπογραμμίζουν πως η εποχή απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, με την αύξηση του ανταγωνισμού και τις τεχνολογικές μετατοπίσεις, οι ρυθμίσεις παίζουν πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη πρακτικών που στρεβλώνουν το παιχνίδι. Οι μικρότερες εταιρείες που επίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο του ελέγχου δηλώνουν πως συνεργάζονται και αναμένουν να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των ευρημάτων.

Η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή

Ετοιμη να προκηρύξει τον διαγωνισμό για τη μελέτη του έργου «Ψυττάλεια 3» είναι η ΕΥΔΑΠ. Το σχέδιο προβλέπει την «τεταρτοβάθμια» επεξεργασία των υδάτων —ένα βήμα πέρα από τα σημερινά επίπεδα καθαρισμού— με στόχο να αξιοποιηθεί νερό που σήμερα καταλήγει στη θάλασσα. Από την Ψυττάλεια, όπως σημειώθηκε, απορρίπτονται περίπου 300 εκατ. κυβικά νερού, και διερευνώνται τεχνολογίες ώστε αυτός ο πόρος να καθαρίζεται και να επαναχρησιμοποιείται για βιομηχανικές και αρδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ συντάσσει ένα ολοκληρωμένο master plan για τις ανάγκες σε βιομηχανικό και αρδευτικό νερό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και να καθορίσει τη στρατηγική διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. Το ευρύτερο επενδυτικό πακέτο της εταιρείας φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.Eλπίζουμε πάντως η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αυτή τη φορά να έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να τρέξει χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις ο διαγωνισμός για την «Ψυττάλεια 3» γιατί ομολογουμένως έχει κακό προηγούμενο με τους διαγωνισμούς.

Σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

Τέσσερις σχήματα πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης», από τα επτά που αρχικά είχαν δείξει ενδιαφέρον. Στη β’ φάση μετείχαν η ΦΑΪΣ Συμμετοχών, οι κοινοπραξίες Evergood–Γευσηνούς και Reds–Αποθήκες Αιγαίου, καθώς και η Air Canteen. Ο διαγωνισμός αφορά το 20ετές μίσθωμα της μοναδικής οργανωμένης παραλίας στο Δήμο Βάρης‑Βούλας‑Βουλιαγμένης, με προοπτική παράτασης για ακόμη μία δεκαετία. Το ακίνητο καλύπτει επιφάνεια 72.767 τ.μ., διαθέτει θαλάσσιο μέτωπο 638,5 μ. και επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., ενώ στα όρια του περιλαμβάνονται και υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως το γνωστό «Ωκεανίς». Και επειδή το project είναι μεγάλο, καταλαβαίνετε πως οι «μνηστήρες» θα κονταροχτυπηθούν.

H ΕΥΑΘ, η χρηματοδότηση από Credia Bank και οι συμβουλές του ΑΠΘ

Με ένα μεικτό επενδυτικό σχήμα που θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια και τραπεζικές χρηματοδοτήσεις με βασική τράπεζα την Credia Bank φαίνεται ότι θα προχωρήσει ο εκσυχρονισμός του Οργανισμού με στόχο να γίνουν οι επενδύσεις στις υποδομές ύδατος. Βασικό συμβουλευτικό ρόλο θα διαδραματίσει το ΑΠΘ και συντονιστής θα είναι ο υφυπουργός Υποδομών κ. Ταχιάος. Πρόκειται για επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. Ευρώ και ουσιαστικά έχουν διπλό στόχο. Αφ’ ενός να δημιουργήσουν νέα δίκτυα ύδρευσης όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία και αφ’ ετέρου να λειτουργήσουν και υπέρ των γεωργικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής που μαστίζονται από την λειψυδρία.