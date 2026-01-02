Καταργείται από σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ
Οριστικό – Όλες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αθήνα και περιφέρεια θα λειτουργούν υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ύστερα από χρόνια λειτουργίας και δισ. ευρώ πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταργείται.
Ο άλλοτε κραταιός οργανισμός πλέον θα αποτελεί γενική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών» (ΓΔΕΛΕΠ).
Όλες πλέον οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αθήνα και περιφέρεια θα λειτουργούν υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ.
Στις 30 Δεκεμβρίου, εκδόθηκε το ΦΕΚ και από σήμερα, 2 Ιανουαρίου, την πρώτη εργάσιμη του νέου έτους, τίθεται σε εφαρμογή.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καταργείται από σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ
13:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο, μείωση κατά 13,6% από πέρυσι
12:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο
11:43 ∙ WHAT THE FACT