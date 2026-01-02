Καταργείται από σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Ύστερα από χρόνια λειτουργίας και δισ. ευρώ πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταργείται.

Ο άλλοτε κραταιός οργανισμός πλέον θα αποτελεί γενική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών» (ΓΔΕΛΕΠ).

Όλες πλέον οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αθήνα και περιφέρεια θα λειτουργούν υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ.

Στις 30 Δεκεμβρίου, εκδόθηκε το ΦΕΚ και από σήμερα, 2 Ιανουαρίου, την πρώτη εργάσιμη του νέου έτους, τίθεται σε εφαρμογή.