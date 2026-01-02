Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα: «Θα συζητήσουμε για την Ουκρανία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα (05/01), όπως ανέφερε σήμερα (02/01) ο Τούρκος πρόεδρος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη.

«Οι συναντήσεις μου με τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Ζελένσκι και τον κύριο Τραμπ συνεχίζονται. Θα υπάρξει μία ακόμη Σύνοδος στο Παρίσι. Ο υπουργός Εξωτερικών (σ.σ. Χακάν Φιντάν) θα παραστεί εκ μέρους μου. Θα έχω μία ακόμη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ τη Δευτέρα το βράδυ, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στην Παλαιστίνη».

Νέες «βολές» κατά Νετανιάχου, τον αποκάλεσε «Φαραώ»

«Αυτός ο φαραώ που ονομάζεται Νετανιάχου, δεν θα ξεφύγει από ό,τι έχει κάνει. Προκάλεσε την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από τους νέους μέχρι τους ηλικιωμένους. Οι κατάρες αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητες γι’ αυτόν. Η δυστυχία αυτών των παιδιών, που ζουν σε μία σκηνή που μοιάζει με τα πάντα εκτός από σκηνή, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα οι κατάρες τους δεν θα μείνουν ατιμώρητες για τον Νετανιάχου», τόνισε ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους, μιλώντας έπειτα από την καθιερωμένη προσευχή στο τζαμί Hz. Ali.

«Θέλουμε να στείλουμε κοντέινερ (σ.σ. με ανθρωπιστική βοήθεια), αλλά δεν μας αφήνουν. Θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας στη Γάζα από τη ζωή στις σκηνές, αλλά δεν μπορούμε. Αργά ή γρήγορα, με τη θέληση του Θεού, θα απελευθερώσουμε αυτούς τους καταπιεσμένους ανθρώπους από αυτήν τη δυστυχία», προσέθεσε.

«Με τη θέληση του Θεού, θα επιτύχουμε τους στόχους μας στη στέγαση μετά τους σεισμούς και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι με την ίδια προσπάθεια», ολοκλήρωσε ο Ερντογάν.