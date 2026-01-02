Ουρουγουάη: Φωτιά στο ξενοδοχείο La Castellana - Οι πελάτες πηδούσαν από τα παράθυρα

Σκηνές πανικού ανάλογες του Κραν Μοντανά, επικράτησαν στο ξενοδοχείο La Castellana, στην Ουρουγουάη, όταν ξέσπασε φωτιά, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς, με τους πελάτες, οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες, να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν. Αν και δεν υπήρξαν θύματα από τη φωτιά, ωστόσο κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι πρώτες εκδοχές έδειχναν ότι υπήρξε έκρηξη στο σημείο ως αποτέλεσμα διαρροής αερίου, αλλά αργότερα αυτή η εξήγηση απορρίφθηκε. Τώρα η υπόθεση είναι ότι υπήρξε υπερθέρμανση του ηλεκτρικού συστήματος στην οροφή.

Ένας υπάλληλος έπαθε νευρικό κλονισμό, ενώ τουλάχιστον ένας επισκέπτης υπέστη διάστρεμμα αφού πήδηξε από το παράθυρο, για να σωθεί από τις φλόγες που προχώρησαν μέσα στο δωμάτιο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε λίγα λεπτά: η κατασκευή είναι από λαμαρίνα και από ξύλο και καλύπτεται με φύλλα ψευδαργύρου, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό κατέστησε αδύνατο τον έλεγχο της φωτιάς μέχρι να καταναλώσει απευθείας τη στέγη, με αποτέλεσμα συνολικές απώλειες.

Το ξενοδοχείο, εν τω μεταξύ, ήταν πλήρως λειτουργικό και εκεί έμεναν επισκέπτες διαφορετικών εθνικοτήτων: υπήρχαν μεταξύ άλλων Χιλιανοί, Ολλανδοί και Αμερικανοί.