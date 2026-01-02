Στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο, μείωση κατά 13,6% από πέρυσι

Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Νοέμβριο του 2024 και του 8,6% τον Οκτώβριο του 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 (13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2025 (3,4%)

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,6% από 12,3% τον Νοέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 6,3% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15 – 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,6% από 21,2% τον Νοέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25 – 74 ετών σε 7,7% από 9%, σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα από τον Νοέμβριο 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.937.797 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 (2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα από τον Οκτώβριο 2025 (0,9%).