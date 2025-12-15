Live - Η πρώτη ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη μετά την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup
Στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact”
Παρακολουθήστε την ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact” που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνει ο ΣΕΤΕ.
