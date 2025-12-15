Live - Η πρώτη ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη μετά την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup

Παρακολουθήστε την ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact” που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνει ο ΣΕΤΕ.

