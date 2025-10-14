«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα

Στο βίντεο καταγράφονται οι κυριότερες στιγμές και συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα
AP Pool
«Ειρήνη» είναι ο τίτλος του βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Το βίντεο περιλαμβάνει την άφιξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την χειραψία και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κ.α.

