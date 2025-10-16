Βουλή: «Σύγκρουση κορυφής» σήμερα για την εξωτερική πολιτική

Στη Βουλή είναι στραμμένα τα βλέμματα σήμερα καθώς θα διεξαχθεί η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με θέμα την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλες τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική ενώ τον λόγο θα λάβουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Στην ατζέντα μπαίνουν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και οι εξελίξεις με τη Chevron, η τουρκικές αμφισβητήσεις, το casus beli, η ακυρωμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Γάζα, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης, συνεπώς η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 το πρωί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.