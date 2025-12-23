Αλέξης Τσίπρας σε συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»

«Οι "ερασιτέχνες", οι "ακατάλληλοι" που κυβέρνησαν το ‘15, βγάλανε τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια, ενώ οι άλλοι, οι ικανοί, οι επαγγελματίες, οι τεχνοκράτες που μας κυβέρνησαν από το ‘10 στο ‘15 διέλυσαν τη χώρα και την αφήσανε στο έλεος, χωρίς χρήματα στα ταμεία»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αλέξης Τσίπρας σε συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»
Με φοιτητές τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου συναντήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να διεξαχθεί μια ανοιχτή συζήτηση για το βιβλίο Ιθάκη, αλλά και τις πολιτικές επιλογές το πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει και τρίτη τετραετία στη θέση του πρωθυπουργού, χωρίς να εξηγεί περισσότερα για αυτή την πρόβλεψη.

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι «τα πρόσωπα στα οποία ασκώ κριτική είναι ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο των προσώπων με τα οποία συμπορεύτηκα. Την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ, δε τη μεταθέτω, εγώ πήρα την ευθύνη για το δημοψήφισμα, εγώ πήρα την ευθύνη για τις τηλεοπτικές άδειες, εγώ πήρα την ευθύνη για τη Novartis, εγώ πήρα την ευθύνη για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης, όχι ο Βαρουφάκης. Δε μεταθέτω την ευθύνη σε άλλους, αλλά ασκώ μια κριτική για συμπεριφορές, επιλογές και έτσι εξηγώ και γιατί τους απομάκρυνα. Ξέρετε κανέναν πρωθυπουργό που να μην έχει κάνει ανασχηματισμούς;»

«Γίνανε λάθη τα οποία χωρίς δισταγμό τα αναφέρω και ασκώ κριτική και αυτοκριτική. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο του ποτηριού που είναι γεμάτο. Ότι αυτοί οι ερασιτέχνες, οι ακατάλληλοι όπως λες που κυβέρνησαν το ‘15, βγάλανε τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια, ενώ οι άλλοι, οι ικανοί, οι επαγγελματίες, οι τεχνοκράτες που μας κυβέρνησαν από το ‘10 στο ‘15 διέλυσαν τη χώρα και την αφήσανε στο έλεος, χωρίς χρήματα στα ταμεία και στο έλεος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Κάλεσε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γράψει και εκείνος ένα βιβλίο «για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα και σε καθεστώς ανυποληψίας στην ΕΕ. Να μας πει γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα. Να μας πει τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται από τώρα γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία, οπότε καλό θα είναι».

Αναφερόμενος στη σύγχρονη διαιρετική τομή στην πολιτική σήμερα, είπε ότι «από τη μια είναι αυτοί που έχουν έγνοια μονάχα να αυγατίσουν τον πλούτο τους, και από την άλλη εμείς που θέλουμε να δούμε το συλλογικό καλό. Αυτή είναι κατά την άποψή μου η έννοια του πατριωτισμού και κατ' αυτή την έννοια είναι νέος, είναι ηθικός, είναι προοδευτικός. Είναι νέος με την έννοια ότι βάζει στο επίκεντρο όχι την εθνοτική καθαρότητα, όχι την ανωτερότητα του έθνους, αλλά την ανάγκη όλοι όσοι ζούμε σε αυτή την πατρίδα να κάνουμε κάτι για να την κάνουμε δικαιότερη και καλύτερη».

Όπως είπε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, «την κρίση, δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές του επιλογές και οι δικές μου πολιτικές επιλογές. Την κρίση την έφερε πριν, εγώ θα σε πάω πριν το ‘09, ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο ήταν στρεβλό σαν το σημερινό. Δεν αλλάξαμε, αυτό ακολουθούμε. Οι πελατειακές λογικές, οι λογικές του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, της διαπλοκής, οι αναξιοποίητες δυνατότητες που μας έδωσε, μας έδωσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι και σπαταλήσαμε καλή ώρα βλέπε και τώρα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά μας οδήγησαν στην κρίση».

Ολόκληρη η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παντείου

