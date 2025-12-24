Σωκράτης Φάμελλος για Σύλβα Ακρίτα: Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας

«Δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές».

Αντώνης Ρηγόπουλος

Για μια «σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας» κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σχετικά με τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών.

Ο κ. Φάμελλος υπενθύμισε ότι η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε «αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές».

«Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας. Ως Υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας» , αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του.

«Έλενα, ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένεια σου.Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

