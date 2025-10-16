Τριτολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: Στρατηγική σχέση με το Ισραήλ όχι με κυβέρνηση Νετανιάχου

Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου, είπε στην τριτολογία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους τώρα που οι συνθήκες είναι ανώριμες ,δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα η μη αναγνώριση μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε συνομιλητές και με τις δύο πλευρές», είπε και χαρακτήρισε παράνομους του εποικισμούς στη Γάζα.

Σχετικά με το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου είπε: «Είναι πολύ σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο, είναι σημαντικό όμως για τον ελληνισμό. Τους τελευταίους μήνες τέθηκαν ζητήματα τεχνικής φύσεως από κυπριακής πλευράς ζητήματα, σε απόλυτη συνεννόησή με τον Κύπριο πρόεδρο έχουμε χαράξει οδικό χάρτη πώς θα ξεπεραστούν».

«Κύριε Φάμελλε, εσείς που ήσασταν πάντα φιλοπαλαιστίνιοι, με το Free Palestine, γιατί τέσσερα χρόνια κυβέρνηση δεν αναγνωρίσατε το παλαιστινιακό κράτος; Γιατί κι εσείς αναγνωρίζατε ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ θα είχε υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα», είπε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και ο κ. Μανάβης και ο κ. Μυλωνάκης» και όταν αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου της κάλεσε.... να μην γκαρίζει!

Συνεχίζοντας να απαντάει στον κ. Φάμελλο τόνισε: «Θα πίστευα ότι θα έπρεπε να αναπροσαρμόσετε την στάση σας για την περίοδο 2015-2019, γιατί υπερασπίζεστε την πολιτική ενός πρωθυπουργού που σηκώθηκε και έφυγε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού και τώρα κοιτάζεστε. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, θα το λύσετε στις εσωτερικές αναζητήσεις της Αριστεράς»

