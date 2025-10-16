Μητσοτάκης σε βίντεο στο Tik Tok: Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης

«Άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας» χαρακτήρισε τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και το 2023, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Tik Tok.

Δείχνοντας διάγραμμα με την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην Αττική το 2023 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1,16 ευρώ και φέτος στο 1,10 ευρώ. «Ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερο από αυτό», προσέθεσε.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι στην περιφέρεια ήταν στο 1,40 ευρώ το 2023 και φέτος έχει μειωθεί στο 1,13 ευρώ.

Υπενθύμισε πως «η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000.000 ευρώ τον χρόνο επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης».

