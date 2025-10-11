Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, καθώς από τη 15η Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1 έως 1,10 ευρώ / λίτρο.

Η φετινή ενίσχυση που θα διατεθεί στους δικαιούχους, αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 195 εκατ. ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου, με προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων. Οι δικαιούχοι που θα εγκριθούν πρώτοι, θα δουν την προκαταβολή στους λογαριασμούς τους λίγο πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το επίδομα χορηγείται για μία κύρια κατοικία και αφορά φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει ή με σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Τα κριτήρια χορήγησης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

– Για άγαμους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ.

– Για έγγαμους, το όριο είναι 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει στα 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– Τα 200.000 ευρώ για άγαμους, σε χηρεία ή εν διαστάσει.

– Τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, συμφωνούντα ζευγάρια ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το κόστος θέρμανσης ανά καύσιμο και συμβουλές για «έξυπνους» τρόπους θέρμανσης

Όπως έγραψε ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, στο Newsbomb, οι τιμές των καυσίμων που ελήφθησαν για τους υπολογισμούς την Παρασκευή (10/10) διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Τιμή λίτρου πετρελαίου θέρμανσης στα 1,10 ευρώ.

– Τιμή θερμικής κιλοβατώρας του φυσικού αερίου στα 0,050 ευρώ.

– Τιμή ηλεκτρικής κιλοβατώρας στα 0,17 ευρώ.

– Τιμή κυβικού στα καυσόξυλα: 140 ευρώ.

Πάντως, όπως σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης, ανεξαρτήτως της ενέργειας που καταναλώνουμε, μπορούμε να μειώσουμε έως και 35% τα παραπάνω κόστη, αρκεί να κάνουμε κάποιους έξυπνους και απλούς χειρισμούς, αλλά κυρίως ανέξοδους, όπως (αναφέρονται ενδεικτικά, διαβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό):

– Ανοίγουμε τα παντζούρια ή τα ρολά και τις κουρτίνες των κουφωμάτων, αυτών που βρίσκονται σε νότιο ή Νοτιοδυτικό ή Νοτιοανατολικό προσανατολισμό, κατά τη διάρκεια της μέρας, ώστε να εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό του σπιτιού.

– Μετά τη δύση του ήλιου, κλείνουμε τα παντζούρια ή τα ρολά για να μην αφήνουμε να εξέρχεται η θερμότητα από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον.

– Σφραγίζουμε όλες τις χαραμάδες του σπιτιού και τις πιθανές διόδους αθέλητης διείσδυσης του αέρα.

– Δεν ανεβάζουμε την θερμοκρασία του χώρου από τον θερμοστάτη πάνω από τους 20℃.

