Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

Στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα νοικοκυριά. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί καλούνται να ανταποκριθούν και στο υψηλό κόστος της ενέργειας για τη θέρμανση.

Τιμές και επίδομα θέρμανσης

Η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί αρχικά μεταξύ 1,15 και 1,17 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι το 2024, η τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο ήταν περίπου 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο, μειούμενη σταδιακά. Μάλιστα, η προσιτή τιμή που διαμορφώθηκε την άνοιξη, κοντά στο 1 ευρώ, ώθησε πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν προνοητικά τις δεξαμενές τους.

Όσον αφορά την ανακούφιση των νοικοκυριών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου.

Οι πρατηριούχοι, εν τω μεταξύ, επαναφέρουν και φέτος το πάγιο αίτημά τους, το επίδομα θέρμανσης να υπολογίζεται και να χορηγείται ως μπόνους απευθείας στην αντλία.

