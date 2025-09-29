Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθούν οι φετινές τιμές - Μείωση σε 19 νησιά λόγω ΦΠΑ

Κοντά στην περσινή τιμή εκκίνησης αναμένεται να κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, με βάση τα σημερινά δεδομένα των διεθνών αγορών. Η διάθεση του καυσίμου στην αγορά ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή στα 1,11 – 1,12 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024. Το τελικό ύψος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ η επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% σε ακόμη 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά περίπου 7 λεπτά το λίτρο.

Ο μειωμένος συντελεστής (17% αντί 24%) ισχύει ήδη σε Λέρο, Μυτιλήνη, Κω, Σάμο και Χίο, ενώ θα εφαρμοστεί και σε Δήμους όπως οι Λειψοί, η Τήνος, το Αγαθονήσι, η Χάλκη, η Κάλυμνος, η Σύμη, η Κάρπαθος, η Αστυπάλαια, η Λήμνος, η Ικαρία και άλλα μικρότερα νησιά. Η ωφέλεια θα είναι ανάλογη και για τα υπόλοιπα καύσιμα, αλλά και για προϊόντα και υπηρεσίες, εφόσον η μείωση του φόρου μετακυλιστεί στις τελικές τιμές.

Παράλληλα, αναμένεται σύντομα να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων στο επίδομα θέρμανσης. Πέρυσι καταβλήθηκαν περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, με χορήγηση βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ύψος του διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, με μεγαλύτερη ενίσχυση για τα πιο ψυχρά κλίματα.