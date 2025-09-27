Πετρέλαιο θέρμανσης: Σταθερές οι τιμές σε σχέση με πέρυσι - Πού θα μπει μείωση ΦΠΑ από 1 Ιανουαρίου

Σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με πέρυσι διαμορφώνονται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, με βάση τα τρέχοντα διεθνή δεδομένα, ενόψει της διάθεσης του καυσίμου από τις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η αρχική τιμή θα κυμανθεί στα 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα τεθεί σε ισχύ μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε ακόμη 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση περίπου 7 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σημειώνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (17% αντί 24%) εφαρμόζεται ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο). Από το 2026 θα επεκταθεί στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης, Μεγίστης, Καλύμνου, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης, μαζί με τα γειτονικά μικρότερα νησιά. Η μείωση θα αφορά όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και τα υπόλοιπα καύσιμα, καθώς και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες στις τοπικές αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος θα περάσει στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει σύντομα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης.

Την περσινή χρονιά διατέθηκαν περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα καλύπτει όλα τα μέσα θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, δίδεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, με υψηλότερη ενίσχυση για τις πιο ψυχρές ζώνες.