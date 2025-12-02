Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης

Κλείνει το απόγευμα της Τετάρτης ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 του επιδόματος παιδιού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοικτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 (επίδομα παιδιού), για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος.

Να σημειωθεί πως η καταβολή της πέμπτης δόσης για το 2025 πραγματοποιήθηκε σε 533.519 δικαιούχους την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Νέες αιτήσεις

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/ και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφού το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

  • Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2025 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2024). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

  • Βήμα 2 - Είσοδος

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες.

Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

  • Βήμα 3 - Συναίνεση

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου.

Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

  • Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

  • Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία.

Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου.

Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

  • Βήμα 6 - Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

  • Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή

Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Προσοχή: Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά.

Προσοχή: Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για το 2025

  • Η πληρωμή της πρώτης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Μαρτίου.
  • Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
  • Η τρίτη δόση πληρώθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου.
  • Η τέταρτη δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η πέμπτη δόση πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
  • Η έκτη δόση θα εξοφληθεί παραδοσιακά πριν τα Χριστούγεννα, το διάστημα μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα κάνει η Τροχαία σε οδηγούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Τουρκικές μηχανότρατες παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα - Βίντεο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο των δρόμων - Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοικτή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό η Τρίτη – Σύστημα από τη Λιβύη φέρνει νέα κακοκαιρία στη χώρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

04:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ: Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ναύαρχος και όχι ο Χέγκσεθ διέταξε το δεύτερο πλήγμα εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας

03:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός στην ανατολική Κρήτη - Κοντά στη Σητεία τα επίκεντρα

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Νέο μήνυμα Μαδούρο: Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την ενοχή του ομολόγησε στο δικαστήριο ο 39χρονος γιος του «Ελ Τσάπο»

01:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

01:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι

01:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης - Τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί!

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Σκηνή της Γέννησης «χωρίς πρόσωπα» εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες - Δείτε βίντεο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Με σκουπίδια από Αλβανία γέμισαν οι ακτές του Ντουμπρόβνικ - Χρειάστηκαν ημέρες για να τα καθαρίσουν οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ