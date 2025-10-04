Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

Στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει φέτος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις εκτιμήσεις -σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα- να αναφέρουν ότι η τιμή του θα είναι πιο οικονομική σε σχέση με την περσινή τιμή. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί στο 1,12-1,13 ευρώ το λίτρο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η περσινή τιμή εκκίνησης κυμάνθηκε στο 1,16-1,18 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή του μπρεντ, που φέτος είναι πολύ χαμηλότερα (65 δολάρια/βαρέλι σε σχέση με πέρυσί που ήταν 74 δολάρια/βαρέλι), όπως και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής τιμής του πετρελαίου κίνησης, αυτής δηλαδή που φτάνει στους καταναλωτές.

Τα διυλιστήρια από την πλευρά τους, σε εσωτερικό επίπεδο, καθορίζουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Εφόσον μάλιστα μεγάλοι, ενεργειακοί όμιλοι προβούν σε εκπτώσεις προς τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, κάτι που είχαν κάνει και προηγούμενα έτη, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μειωθεί περαιτέρω, προς όφελος των καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της αξίας του προϊόντος (τιμή διυλιστηρίου), η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτή δηλαδή που φτάνει στον καταναλωτή, εξαρτάται και από μία σειρά άλλων παραγόντων. Συγκεκριμένα, από φόρους και δασμούς, από το περιθώριο κέρδους: της εταιρίας, του πρατηριούχου και του μεταφορέα, καθώς και από τον ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της νέας χρονιάς (2026), 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30%. Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης αυτή η φοροελάφρυνση μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 7 λεπτά περίπου το λίτρο.

Συγκεκριμένα, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17% αντί για 24% ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Μυτιλήνη, Κω, Σάμο, Χίο) και από τις αρχές του 2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά).

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Από εκεί και πέρα, θα συνεχιστεί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος). Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση.

Υπενθυμίζεται πως πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα καλύπτει, επίσης, και άλλες πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα). Υπενθυμίζεται πως πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Δεν υπάρχει απόθεμα από πέρυσι

Σε επίπεδο ζήτησης, στέλεχος της αγοράς μιλώντας στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» σημείωσε πως περί το 80% των καταναλωτών δεν έχει κάνει αποθεματοποίηση από πέρυσι, παρά τις χαμηλές τιμές. Συνεπώς, θα χρειαστούν καύσιμα, εφόσον κινηθεί πτωτικά η θερμοκρασία, εκτιμώντας ωστόσο -βάσει της εμπειρίας τους- ότι θα αρκεστούν σε παραγγελίες μικρών ποσοτήτων.

Με πληροφορίες από Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε επίσης