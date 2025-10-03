ΑΑΔΕ: Προαιρετική μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

Δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις από την ΑΑΔΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΑΔΕ: Προαιρετική μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει πλέον τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023 που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση αντί για τριμηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε προαιρετική μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Κιθ Έρμπαν: Άλλαξε τους στίχους σε τραγούδι εμπνευσμένο από τη Νικόλ Κίντμαν - Οργιάζουν οι φήμες για τη νέα 25χρονη αγαπημένη του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Φυλάκιση 4 ετών και 10 μηνών για τον αστυνομικό που παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Peugeot δείχνει το μέλλον του 208 με τετράγωνο τιμόνι και νέο concept

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ψάχνουν τα αίτια θανάτου του 53χρονου – Κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι λόγω αγώνα τρεξίματος

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία αντιστέκεται στον χρόνο: Ο παλαιότερος ανεμόμυλος της Βρετανίας αλέθει σιτάρι εδώ και 250 χρόνια

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγωνία για κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ποδήλατο

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση μυστήριο αμερικανικού αεροσκάφους στη Βαλτική: Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι απαντάει

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλμπέρ Ορταϊλί: Με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο Τούρκος διάσημος ιστορικός και ακαδημαϊκός

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς σύνταξη 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρέους προς τον e-ΕΦΚΑ

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση μυστήριο αμερικανικού αεροσκάφους στη Βαλτική: Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι απαντάει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ