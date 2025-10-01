Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών εισέρχεται από σήμερα η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, καθώς από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο, αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο που φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων.

Η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση της οξυμένης στεγαστικής κρίσης – κυρίως στο κέντρο της Αθήνας – παρατείνει για ακόμη ένα έτος το «πάγωμα» έκδοσης νέων αδειών, ενώ εξετάζει την επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιοχές με έντονη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε όσους διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων, ενημερώνοντάς τους για τις νέες απαιτήσεις λειτουργίας, τους επικείμενους ελέγχους και τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ακίνητα που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται τα ακίνητα να αποτελούν κύριους χώρους χρήσης, να διαθέτουν επαρκή φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα.Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, να έχουν εγκατεστημένους πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό, καθώς και σαφή σήμανση διαφυγής. Απαραίτητα είναι επίσης το πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Εντατικοί έλεγχοι Η συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές θα διαπιστώνεται μέσω επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια του Υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά. Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή ελέγχου με όλα τα σχετικά στοιχεία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρεμπόδισης του ελέγχου, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός ενός έτους και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη παράβαση.

Το νέο πλαίσιο έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις που ασκεί η ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην αγορά κατοικίας, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ενίσχυση του τουρισμού και τη διασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.

