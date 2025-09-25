Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων

Τα βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, μέτρο, ισορροπία και τήρηση νομιμότητας», ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε σημερινή (25/09) συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το νέο θεσμικό πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, όπως διατυπώθηκε στον νόμο του υπουργείου Τουρισμού (Ν. 5170/2025) που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025 και το οποίο, όπως είπε, «στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης για την αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση».

Για το τρέχον έτος καθώς και το 2026, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στο 1ο, το 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

1ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας

Το 1ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο (Στάδιο – Ομόνοια – Πλάκα).

  • Κουκάκι.
  • Πλάκα.
  • Κολωνάκι.
  • Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι.
  • Εξάρχεια.
  • Ιλίσια.
  • Νεάπολη.

2ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας

Το 2ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας περιλαμβάνει τις Νοτιοανατολικές συνοικίες από Νέο Κόσμο μέχρι Στάδιο.

  • Μετς.
  • Νέος Κόσμος.
  • Άγιος Αρτέμιος.
  • Παγκράτι.

3ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας

Το 3ο δημοτικό διαμέρισμα Αθήνας περιλαμβάνει τις συνοικίες (Αστεροσκοπείου, Πετραλώνων, Μεταξουργείου και Θησείου).

  • Βοτανικός.
  • Μεταξουργείο.
  • Γκάζι.
  • Πετράλωνα.
  • Ρουφ.
  • Θησείο.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την εφαρμογή του νέου νόμου, η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε και τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει ο τουρισμός διατηρώντας τη δυναμική του με όλα τα νέα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο και θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέλλον με αναγκαίες επιλογές και αποφάσεις.

Όπως τόνισε η υπουργός, «το νέο πλαίσιο είναι ξεκάθαρο ορίζοντας κανόνες ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους και να διασφαλιστεί βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεσπίζει σαφείς κανόνες ποιοτικών κριτηρίων και νομιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη αύξηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία αποτελεί μέρος της τουριστικής προσφοράς.

Για αυτό και η κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρακτα την ανάγκη διασφάλισης περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας, ενώ, επιδιώκεται να αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται από τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές, σε ορισμένους προορισμούς, αλλά και η συνεισφορά στην υγιή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των προορισμών, προωθώντας την ισορροπημένη προσφορά σε φιλοξενία αλλά και σε στέγαση κατοίκων, εργαζόμενων κ.ά.».

Η υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, καθώς τα έως τώρα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι θα είναι μία ακόμη θετική χρονιά.

Ήδη στο α’ επτάμηνο του έτους, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά – ρεκόρ. Το σημαντικό όμως είναι, ότι διατηρείται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη της στρατηγικής μας».

Βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας

Τα ακίνητα που ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων μισθώνονται βραχυχρόνια, υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες:

– Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

– Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

– Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Επιπλέον, προβλέπονται:

– Έλεγχοι συμμόρφωσης από το Υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ.

– Κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Ήδη το υπουργείο Τουρισμού, μέσω της ΑΑΔΕ, έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) ενώ έχει εκδοθεί εγκύκλιος, η οποία επεξηγεί τις προδιαγραφές και η οποία ομοίως θα αποσταλεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

