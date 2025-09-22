Το City Portal της Airbnb διαθέσιμο για πρώτη φορά στα Χανιά

Τα δεδομένα που θα κοινοποιούνται μέσω του City Portal, του νέου εργαλείου της Airbnb, θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους τοπικούς φορείς


Η Airbnb συστήνει σήμερα (22/09) στα Χανιά το City Portal, ένα καινοτόμο εργαλείο που δημιουργήθηκε ειδικά για τις τοπικές αρχές και το οποίο θα στηρίξει τον Δήμο με δεδομένα και εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το City Portal παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020 ως η πρώτη πλατφόρμα αυτού του είδους παγκοσμίως και πλέον είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 400 περιοχές. Μέσα από το Portal, ο Δήμος Χανίων θα μπορεί να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους οικοδεσπότες, τις καταχωρήσεις και τις διαμονές στην περιοχή, πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διαχείριση του τουρισμού, ιδίως κατά την υψηλή περίοδο.

Τα Χανιά είναι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, με ισχυρό αποτύπωμα και διεθνή απήχηση. Ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εμπειρία των επισκεπτών και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.

Ο μέσος οικοδεσπότης στα Χανιά φιλοξένησε για 42 ημέρες το 2024 και έλαβε αξιολόγηση 5 αστέρων στο 90% των περιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το City Portal έρχεται να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης και την ορθολογική διαχείριση του τουριστικού ρεύματος.

Τα δεδομένα που θα κοινοποιούνται μέσω του City Portal θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους τοπικούς φορείς, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα προσφέρει και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένα στελέχη της Airbnb που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Όπως, για παράδειγμα, οι κανόνες που ισχύουν για τη διοργάνωση πάρτι ή περιπτώσεις οχληρής συμπεριφοράς.

«Σήμερα είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε νέες δυνατότητες που καθιστούν το City Portal ένα ακόμη πιο πολύτιμο εργαλείο για τις τοπικές αρχές των Χανίων», υπογράμμισε η Βαλεντίνα Ρέινο, επικεφαλής Πολιτικής της Airbnb για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του City Portal ενισχύει τη διαφάνεια, υποστηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη πολιτικών αποφάσεων και ενδυναμώνει τις τοπικές αρχές, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τον τουρισμό και τους πόρους της κοινότητας. Συνεχίζουμε να καινοτομούμε ώστε η βραχυχρόνια μίσθωση να ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και τα τελευταία χρόνια επενδύσαμε στη βελτίωση του εργαλείου με βάση τα σχόλια των χρηστών.

Η Κρήτη συχνά συνδέεται με προκλήσεις υπερτουρισμού και στόχος μας είναι να αποτελούμε μέρος της λύσης, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το εργαλείο με ολοένα και περισσότερους Δήμους σε όλη την Ελλάδα», υπογράμμισε ακόμη.

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο στην φαρέτρα του Δήμου Χανίων, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις καταχωρήσεις και τις διαμονές στην περιοχή, αλλά και εξειδικευμένη υποστήριξη από στελέχη της πλατφόρμας για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος» επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης.

Τέλος, σημείωσε πως πρόκειται για ένα «σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που ενισχύει τη θέση των Χανίων ως έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και φιλόξενους προορισμούς της Ελλάδας».



