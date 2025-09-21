Airbnb: Αυξήθηκαν οι καταχωρίσεις - Έρχεται νέο «μπλόκο» σε πέντε πόλεις

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την απαγόρευση νέων εγγραφών για βραχυχρόνιες μισθώσεις, πέρα από τα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνα.

«Μπλόκο» θα υπάρχουν στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στις εξής πέντε πόλεις της χώρας μας:

Θεσσαλονίκη

Σαντορίνη

Χανιά

Πάρος

Χαλκιδική

Αύξηση στις καταχωρίσεις

Τον Ιούλιο του 2024 καταγράφηκαν 1.021.000 κλίνες, ενώ τον Ιούλιο του 2025 ο αριθμός ανήλθε στις 1.078.000 κλίνες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,58%.

Ωστόσο, όπως σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN η μεσίτρια ακινήτων Άννα Μωκάκου, το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχει λάβει ακόμα κάποια οριστική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση του μέτρου, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος, ενώ γύρω της κινούνται πολλές δραστηριότητες, με τη μεγάλη πλειονότητα των εκμισθωτών να είναι μικροϊδιοκτήτες.

Αύξηση 18% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Όπως τόνισε η κ. Μωκάκου, παρά το μπλόκο καταγράφηκε άνοδος 18,5% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς μόλις ανακοινώθηκε η απαγόρευση, πολλοί ιδιοκτήτες έσπευσαν να αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Όσοι είχαν εκδώσει ΑΜΑ, ακόμη κι αν τα ακίνητα βρίσκονταν υπό ανακαίνιση, διατήρησαν το δικαίωμα ένταξης σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Το εξάμηνο «παράθυρο» που δόθηκε, αξιοποιήθηκε για εκδόσεις ΑΜΑ, με αποτέλεσμα πολλά ακίνητα να μπαίνουν σταδιακά στην αγορά.

