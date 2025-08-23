Νέο ρεκόρ προσφοράς καταλυμάτων Airbnb – Περισσότερα από 250.000 ακίνητα

Κατά 5% αυξήθηκε τον Ιούλιο η προσφορά ακινήτων διαθέσιμων για βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της AIRDNA, οδηγώντας τη δραστηριότητα σε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Συμβουλευτικό οργανισμό που παρακολουθεί τη συγκεκριμένη αγορά, η ζήτηση διανυκτερεύσεων τον Ιούλιο στους ευρωπαϊκούς προορισμούς αυξήθηκε κατά +7,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 61,3 εκατ., ενώ η αύξηση των καταχωρίσεων –της προσφοράς δηλαδή καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση– διαμορφώθηκε στο +2,8%, φτάνοντας συνολικά τις 4,15 εκατ. καταχωρίσεις.

Αυτή η διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης συνέβαλε στην αύξηση της πληρότητας κατά 2% και στην Ελλάδα, εκτιμούν πηγές του κλάδου.

Τα δεδομένα που επικαλείται η AIRDNA, κατατάσσουν τη χώρα μας μεταξύ των λίγων ευρωπαϊκών αγορών που διατήρησαν τη δυναμική τους στην κορύφωση της θερινής περιόδου, παρά τα σημάδια κόπωσης αλλού.

Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, ενώ η ζήτηση ενισχύθηκε περαιτέρω με αύξηση 7%. Η πληρότητα επίσης αυξήθηκε κατά 2%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα σε μία αγορά όπου περισσότεροι από 4 εκατ. Ευρωπαίοι έκαναν κράτηση για βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

Όσον αφορά τις προοπτικές για τους ερχόμενους μήνες, οι κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ενισχύονται πανευρωπαϊκά, όπως αναφέρει η AIRDNA.

Στα μέσα Αυγούστου, οι κρατήσεις για τους επόμενους μήνες έδειχναν αύξηση κατά 10% για τον Σεπτέμβριο και κατά 13% για τον Οκτώβριο σε σύγκριση με πέρυσι. Αντίστοιχα είναι τα μεγέθη και για την Ελλάδα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) δείχνουν ότι η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνεχίζοντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024.

Το β’ τρίμηνο ξεκίνησε επίσης θετικά, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228.000 καταλύματα, αυξημένα κατά 16.000 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024 (212.000). Τον Μάιο η αύξηση συνεχίστηκε με 236.000 καταλύματα, κατά +18.000 περισσότερα έναντι των 218.000 του Μαΐου 2024.

Τέλος, τον Ιούνιο ο αριθμός των καταλυμάτων ανήλθε σε 242.000, καταγράφοντας νέα άνοδο +17.000 έναντι των 225.000 τον Ιούνιο του 2024. Τώρα τα δεδομένα του AIRDNA παραπέμπουν σε περαιτέρω αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που διατίθενται στην αγορά κατά 5% τον Ιούλιο.

Ο αριθμός των διαθέσιμων κρεβατιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb διαμορφώθηκε ήδη από τον Ιούνιο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το πλήθος των κλινών σε τέτοιου είδους δωμάτια φιλοξενίας ξεπερνάει πλέον κατά 166.146 τις διαθέσιμες κλίνες σε ξενοδοχεία. Διαφορά που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν τα στοιχεία για τον Ιούλιο.

Για την ώρα, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1,038 εκατ. και 1,061 εκατ. αντίστοιχα), με την αμέσως επόμενη υψηλότερη επίδοση να αφορά τον Αύγουστο του 2024 (1,023 εκατ.), σύμφωνα με το INSETE.

Τι γίνεται όμως με τα δωμάτια των ξενοδοχείων; Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που απεικονίζουν την κατάσταση στα τέλη του 2024, στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 10.104 ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών με συνολικά 447.363 δωμάτια και 894.854 κρεβάτια. Σημαντικά λιγότερα από ό,τι αυτά που προσφέρονται στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ωστόσο τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης την τριετία 2022 – 2024 παρουσιάζουν κατά μέσον όρο χαμηλότερο ποσοστό πληρότητας (30,1%) και χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (3,7 ημέρες) συγκριτικά με τα ξενοδοχεία (56,1% και 4 ημέρες), σύμφωνα με τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Eurobank.

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας επισημαίνουν πως η σημαντική άνοδος του αριθμού των καταλυμάτων την περίοδο 2022 – 2024 κάλυψε, μαζί με τα καινούργια ξενοδοχεία, το έλλειμμα σε υποδομές για τη φιλοξενία των αυξημένων διεθνών τουριστικών αφίξεων.

Σε κάθε περίπτωση, την περίοδο 2018 – 2024, η Ελλάδα παρουσιάζει από τις υψηλότερες αυξήσεις στον συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (123,1%) μεταξύ ανταγωνιστικών αγορών (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία), με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις (πάνω από οκτώ στις δέκα) να αφορούν ξένους τουρίστες.