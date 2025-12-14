Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 πρέπει να καταβληθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Όσοι καθυστερήσουν, θα πληρώσουν πρόστιμο που αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet:

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς». Εκεί συμπληρώνουν:

ΑΦΜ

Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

Έτος τελών

Στη συνέχεια μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να προχωρήσουν στην πληρωμή.

Πρόστιμα για καθυστέρηση:

Ιανουάριος: +25%

Φεβρουάριος: +50%

Από 1 Μαρτίου: +100%

Παράδειγμα: Τέλη 200€ -> Ιανουάριος 250€, Φεβρουάριος 300€, Μάρτιος 400€.

