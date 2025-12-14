Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 πρέπει να καταβληθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Όσοι καθυστερήσουν, θα πληρώσουν πρόστιμο που αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.
Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet:
Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς». Εκεί συμπληρώνουν:
- ΑΦΜ
- Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
- Έτος τελών
- Στη συνέχεια μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να προχωρήσουν στην πληρωμή.
Πρόστιμα για καθυστέρηση:
- Ιανουάριος: +25%
- Φεβρουάριος: +50%
- Από 1 Μαρτίου: +100%
Παράδειγμα: Τέλη 200€ -> Ιανουάριος 250€, Φεβρουάριος 300€, Μάρτιος 400€.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ