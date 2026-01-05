Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Νίκος να έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι

Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του
Πένθος επικρατεί στην Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου για τον χαμό του 35χρονου Νίκου Κοκκινάκη που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του.

Ο άτυχος άνδρας, ήταν πατέρας δύο παιδιών και πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγγενείς και οι φίλοι του είναι σε κατάσταση σοκ καθώς ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πώς χάθηκε τόσο άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος Νίκος βρέθηκε νεκρός σήμερα (5/1) το πρωί, μέσα στο σπίτι του όπου είχε προηγηθεί φωτιά.

Η αδερφή του έσπασε την πόρτα του σπιτιού

Ο άτυχος 35χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδερφή του στον διάδρομο του σπιτιού. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν του γύρω στις 11:00 το πρωί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδελφή του 35χρονου προκειμένου να μπει στο σπίτι χρειάστηκε να σπάσει την πόρτα.

Από τον γάμο στην τραγωδία

Ο 35χρονος λίγες ώρες νωρίτερα είχε αφήσει τα παιδιά του στην μητέρα τους και είχε βρεθεί μαζί με άλλους συγγενείς του στον γάμο φιλικού του ζευγαριού.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η χαρά για τον γάμο του ζευγαριού θα μετατρεπόταν σε θρήνο.

Οι γονείς του 35χρονου Νίκου, βρίσκονταν στην Κύπρο, για ολιγοήμερο ταξίδι, όπου έμαθαν τα τραγικά νέα. Μάλιστα ήταν ο ίδιος ο 35χρονος που τους είχε κλείσει τα εισιτήρια και ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν αύριο.

Οι αναθυμιάσεις και η φωτιά που έσβησε

Το ανακριτικό τμήμα της περιοχής διεξάγει έρευνα από την πρώτη στιγμή για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Νίκος να έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο χώρο της κουζίνας πάντως είχε σβήσει και δεν χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική.

Με πληροφορίες από creta24.gr

