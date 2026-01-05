Λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των Λειψών – Σπίτια για γιατρούς και δημόσιους υπάλληλους

Τέλος στην «περιπέτεια» αναζήτησης στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς στους Λειψούς βάζει η νέα πρωτοβουλία του Δήμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόβλημα, που γιγαντώθηκε λόγω της τουριστικής ανόδου και της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), οδηγούσε συχνά σε παραιτήσεις εκπαιδευτικών και υγειονομικών που αδυνατούσαν να βρουν κατάλυμα.

Με χρηματοδότηση 760.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο Δήμος προχωρά στην αγορά τεσσάρων κατοικιών. Οι δύο πρώτες θα παραδοθούν σε γιατρούς έως το Πάσχα, ενώ οι υπόλοιπες θα διατεθούν σε δασκάλους και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση επιπλέον οικημάτων έως 300 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, διασφαλίζοντας έτσι τη μόνιμη στελέχωση των κρίσιμων υπηρεσιών του νησιού.

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Φώτης Μάγγος το νησί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με άλλους τουριστικούς προορισμούς όπου η εύρεση στέγης για τους δημοσίους υπαλλήλους εξελίσσεται σε θερινή περιπέτεια.

«Δεν βρίσκουν εύκολα οι δημόσιοι υπάλληλοι οικία, λόγω του airbnb και της περιορισμένης οικιστικής γης, με αποτέλεσμα να αρνούνται τον διορισμό ή να φεύγουν μόλις διαπιστώσουν ότι δεν έχουν που να μείνουν».

