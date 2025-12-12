Λειψοί: Στο top 5 ταξιδιωτικών προορισμών για αγχολυτικές διακοπές το 2026

Στην πρώτη πεντάδα των πιο περιζήτητων ταξιδιωτικών προορισμών για αγχολυτικές διακοπές το 2026 βρίσκονται οι Λειψοί, σε λίστα που δημοσίευσε η γερμανική ιστοσελίδα «Ο Κόσμος της Ρεβέκκας (Rebecca Schirge)», που βλέπει το ταξίδι ως εμπειρία ζωής.

Ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος ανέφερε στον ERTnews ότι ο δήμος καλεί μεγάλους blogger, στους οποίους δείχνουν κάποια σημεία και μόνοι τους ανακαλύπτουν τα υπόλοιπα. Είναι εκπληκτικό ότι ένα τόσο μικρό νησί καταφέρνει να διακρίνεται και να αποτελεί κορυφαίο προορισμό. Μόνο τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε αύξηση του τουρισμού κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. «Θέλουμε τόσους τουρίστες ώστε να είναι ικανοποιημένοι και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Λειψοί / Unsplash

Για τον κ. Μάγχο, το νησί μακριά από πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα, υπενθυμίζει στους επισκέπτες γιατί ταξιδεύουν. Για να γνωρίσουν την φύση, να κατανοήσουν τον πολιτισμό ενός τόπου, να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Το δημοσίευμα της Rebecca Schirge δεν απευθύνεται σε εκείνους που αναζητούν την έντονη νυχτερινή ζωή, ποτά, «μπιτσόμπαρα» και ξενύχτι μέχρι πρωίας.

«Οι Λειψοί, είναι ένα κρυμμένο διαμάντι για νωχελικούς ταξιδιώτες. Σε αυτό το μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Πανύψηλα ξενοδοχεία, τουριστικά λεωφορεία, χώροι για πάρτι, θόρυβος – δεν θα βρείτε τίποτα από αυτά εδώ. Αυτό καθιστά τους Λειψούς ένα κρυφό κόσμημα για όποιον θέλει να ζήσει την αυθεντική και βιώσιμη Ελλάδα». Στους Λειψούς η ελληνική γοητεία συναντά το μεσογειακό φως.

