Απόδραση στην Ευρυτανία: Το χωριό που θα λατρέψετε να εξερευνήσετε τα φετινά Χριστούγεννα

Μία ανάσα από την Αττική θα συναντήσετε έναν από τους πιο μαγικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς

Μία ανάσα από την Αττική θα συναντήσετε έναν από τους πιο μαγικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς
Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, πολλοί είναι εκείνοι που σχεδιάζουν μία σύντομη εξόρμηση σε κάποιον χειμερινό προορισμό της Ελλάδας, για να απολαύσουν την πιο «ζεστή» γιορτή της χρονιάς δίπλα στην φύση και κυρίως σε ένα τοπίο γεμάτο θαλπωρή.

Η χώρα μας είναι γεμάτη από τέτοια μέρη, άλλα πιο διαφισμένα και άλλα λιγότερο γνωστά. Πολλές φορές αυτό που αναζητάτε μπορεί να είναι μία ανάσα από την βάση σας και να το αγνοείτε.

Δομνίστα Ευρυτανίας

Μία ιδανική επιλογή για χριστουγεννιάτικη απόδραση είναι η Δομνίστα. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό χωριό στην περιοχή της Ευρυτανίας, το οποίο βρίσκεται στις πλαγιές του βουνού και διατηρεί την αυθεντικότητα και την παράδοση του τόπου.

Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, ανάμεσα σε πυκνά ελατοδάση, προσφέροντας εκπληκτική θέα στην καταπράσινη φύση και τις γύρω ορεινές περιοχές.

Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη γαλήνια ατμόσφαιρα και την ηρεμία του χωριού, ενώ τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και τα παραδοσιακά σπίτια με τις πέτρινες κατασκευές του δημιουργούν μια αίσθηση άλλης εποχής.

Η Δομνίστα έχει να επιδείξει πλούσιο πολιτιστικό έργο όπως:

  • Το Φαρμακίδειο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο.
  • Στο Πνευματικό κέντρο στεγάζεται η κοινοτική βιβλιοθήκη με 15.000 περίπου βιβλία καθώς και η έκθεση παλαιάς τοπικής φωτογραφίας.
  • Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (πολιούχος του χωριού) με το σπάνιο ξυλόγλυπτο τέμπλο της.
  • Το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον από αιωνόβια πεύκα, δρυς και έλατα με πολύ μεγάλο πλάτωμα.
  • Το εξωκλήσι του Αγίου Παϊσίου (στη θέση «Ψηλός Σταυρός»), που περιβάλλεται από μεγάλα έλατα.
  • Η λίμνη «Ζηρέλι» η οποία είναι εποχιακή.

