Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδα που πρέπει να επισκεφτείτε

Όταν σκέφτεσαι ένα ταξίδι στην Ελλάδα, το μυαλό σου πάει αμέσως στις υπέροχες παραλίες ή στους μαγευτικούς μύθους της αρχαιότητας.

Όμως, πέρα από τα διάσημα αξιοθέατα, η χώρα κρύβει και γωνιές γεμάτες μυστήριο, ιστορίες και ανεξήγητα φαινόμενα. Αν θες το ταξίδι σου να έχει κάτι το διαφορετικό, δες ποια είναι τα πέντε πιο μυστηριώδη μέρη που αξίζει να ανακαλύψεις.

Το ναυάγιο του «Δημήτριος»

Στην παραλία Βαλτάκι, κοντά στο Γύθειο, βρίσκεται το θρυλικό ναυάγιο του πλοίου Δημήτριος. Πρόκειται για ένα μικρό φορτηγό πλοίο μήκους 67 μέτρων, κατασκευασμένο στη Δανία το 1950.

Η ιστορία του είναι γεμάτη φήμες και αντιφάσεις: άλλοι λένε πως μετέφερε λαθραία τσιγάρα από την Τουρκία στην Ιταλία και κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ άλλοι το θεωρούν «πλοίο-φάντασμα» χωρίς ταυτότητα. Από τις 23 Δεκεμβρίου 1981, το «Δημήτριος» στέκει ακίνητο στην ακτή, σκουριασμένο και εντυπωσιακό, τραβώντας τους φωτογράφους και τους λάτρεις του μυστηρίου.

Μονή Αγίου Νικολάου – Μετέωρα

Χτισμένη πάνω σε έναν από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, η Μονή Αγίου Νικολάου είναι ένα από τα έξι μοναστήρια που συνθέτουν αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα της Κεντρικής Ελλάδας. Η θέα κόβει την ανάσα, ενώ η ίδια η μονή έχει περάσει δύσκολες εποχές – καταστράφηκε εν μέρει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και χρειάστηκε σχεδόν μισό αιώνα για να αποκατασταθεί πλήρως. Οι παλιοί λένε ότι οι βράχοι των Μετεώρων κρύβουν ενέργεια και μυστικά που δύσκολα εξηγούνται.

Κουνόπετρα – Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, 43 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι, υπάρχει μια παράξενη τοποθεσία που εδώ και αιώνες προκαλεί περιέργεια: η Κουνόπετρα. Ο μύθος λέει ότι οι βράχοι της περιοχής κινούνται – κυριολεκτικά. Κάθε 20 λεπτά, σύμφωνα με τους ντόπιους, η πέτρα πάλλεται, σαν να ανασαίνει μαζί με τη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον γεωλόγων και ταξιδιωτών απ’ όλο τον κόσμο, που φτάνουν στην ήσυχη παραλία για να δουν με τα μάτια τους το «βουνό που ζει».

Αρχαιολογικός χώρος Καιάδα – Σπάρτη

Ανάμεσα στη Σπάρτη και την Καλαμάτα βρίσκεται ο διαβόητος Καιάδας – το φαράγγι που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες για να ρίχνουν εγκληματίες ή βρέφη που θεωρούσαν αδύναμα να γίνουν πολεμιστές. Σήμερα, το μέρος παραμένει στοιχειωμένο από το παρελθόν του. Όσοι το επισκέπτονται λένε ότι νιώθουν έναν ανεξήγητο παγωμένο άνεμο να φυσά από την είσοδο του φαραγγιού, λες και προέρχεται από τον Κάτω Κόσμο του Άδη.

Μυστική πολεμική σήραγγα – Αγία Γαλήνη, Κρήτη

Η Αγία Γαλήνη, άλλοτε ένα ήσυχο ψαροχώρι, μετατράπηκε τη δεκαετία του ’70 σε ένα από τα πιο ζωντανά τουριστικά θέρετρα της Κρήτης. Όμως κάτω από τη γραφική της επιφάνεια κρύβεται ένα καλά φυλαγμένο μυστικό: μια σήραγγα που δεν εμφανίζεται σε κανέναν χάρτη.

Χτίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου για να μετακινούνται στρατιώτες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί και μέχρι σήμερα παραμένει κρυμμένη στις πλαγιές του χωριού. Λέγεται πως οδηγεί κοντά σε στρατιωτική ζώνη, και γι’ αυτό η πρόσβαση είναι πλέον απαγορευμένη.