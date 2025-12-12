Χριστούγεννα στα Μετέωρα - Πρωταγωνίστρια η Καλαμπάκα με τη φάτνη που «αιωρείται» στους βράχους

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Καλαμπάκα, η πόλη που βρίσκεται στη σκιά των εμβληματικών βράχων των Μετεώρων, κερδίζει τις εντυπώσεις, έχοντας μετατραπεί σε έναν εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ο Δήμος Μετεώρων έχει δημιουργήσει έναν φωτεινό, ζεστό και άκρως γιορτινό τόπο, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες.

Το στολίδι που κλέβει την παράσταση και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες χριστουγεννιάτικες παρεμβάσεις στην Ελλάδα είναι η φάτνη που φωτίζεται και τοποθετείται πάνω στους βράχους των Μετεώρων. Η σύνθεση μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, δημιουργώντας ένα θέαμα απόλυτης μαγείας και κατάνυξης. Παράλληλα, οι κεντρικές αρτηρίες της Καλαμπάκας έχουν πλημμυρίσει από φώτα και θεματικές συνθέσεις, ενισχύοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Συναγερμός για τον τουρισμό λόγω μπλόκων

Η Καλαμπάκα παραμένει κορυφαίος χειμερινός προορισμός, με την εγγύτητά της στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα –το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας– να ενισχύει περαιτέρω την επισκεψιμότητα.

Ωστόσο, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στους δρόμους έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία. Ο Δήμος Μετεώρων εκφράζει την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα βρεθεί λύση, ώστε να μην πληγεί ο γιορτινός τουρισμός και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε όλοι έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες των γιορτών. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυσκολίες λόγω των κλειστών δρόμων, όμως πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί η χρυσή τομή. Θέλουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν των Χριστουγέννων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας».

Ο εντυπωσιακός στολισμός συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία στην καρδιά της Θεσσαλίας.

