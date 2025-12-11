Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στην «Αράχωβα» της Μακεδονίας

Ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας

Newsbomb

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στην «Αράχωβα» της Μακεδονίας

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 

INTIME NEWS
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Παλαιός Άγιος Αθανάσιος ή Τσέγανη είναι ένας παραδοσιακός οικισμός στους πρόποδες του όρους Βόρας ή Καϊμάκτσαλαν, στην κορυφή Πιπερίτσα, δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Απέχει 28 χλμ από την πόλη της Έδεσσας και μόλις 10 χλμ από το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν.

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΣΕΓΑΝΗ) ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Ο διατηρητέος οικισμός του Αγίου Αθανασίου χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και κατοικούνταν ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τότε, οι κάτοικοί του τον εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν στο νέο χωριό, 6 χλμ πιο κάτω.

Η παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική του Αγίου Αθανασίου βασίζεται στην πελεκητή πέτρα και το ξύλο. Τα πέτρινα σπίτια του οικισμού με τις θαυμάσιες κεραμοσκεπές είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται και “Πέτρινο Χωριό”.

Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλαιός Άγιος Αθανάσιος έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η παραμυθένια αρχιτεκτονική, η υπέροχη θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα, η εγγύτητα στο όρος Βόρας, οι παραδοσιακοί ξενώνες και εστιατόρια, όλα αρμονικά συνδυασμένα με το φυσικό περιβάλλον, προσδίδουν μία ξεχωριστή γοητεία στην περιοχή.

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΣΕΓΑΝΗ) ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ο ιδανικός προορισμός για τους φυσιολάτρες και για όσους αγαπούν την περιπέτεια. Χτισμένος μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον και έχοντας σαν σύμμαχο το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα, προσφέρεται για πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων. Σκι, snowboard, πεζοπορία, διαδρομές 4×4, parapente, πεζοπορία, ιππασία, τοξοβολία είναι μερικά από τα σπορ, στα οποία μπορείτε να επιδοθείτε κατά τη διαμονή σας στον Άγιο Αθανάσιο.

καιμακτσαλάν

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / Eurokinissi

Στη ψηλότερη κορυφή του βουνού στα 2.524 μέτρα, βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα-Καϊμάκτσαλαν. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του αρχίζουν από τα 2.050μ. όπου υπάρχει το καταφύγιο, σχολές σκι, χώροι στάθμευσης, πίστες αρχαρίων, εκδοτήρια και καταστήματα ενοικιάσεως εξοπλισμού και καταλήγουν στα 2.480 μέτρα όπου βρίσκεται ο σταθμός άφιξης του ψηλότερου αναβατήρα της Ελλάδας. Στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου λειτουργεί ξενοδοχείο, εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις καθώς και καφέ-μπαρ.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα-Καϊμάκτσαλαν απέχει 45 χλμ από την πόλη της Έδεσσας και παραμένει ανοικτό από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Μαΐου. Είναι ένα από τα λίγα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη διάρκεια χιονιού κατάλληλου για σκι. Χιλιάδες χιονοδρόμοι το επισκέπτονται και κάθε χρόνο γίνεται εκεί η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και των περισσότερων σχολών.

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΣΕΓΑΝΗ) ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από ξενοδοχεία, δωμάτια, ανακαινισμένους παραδοσιακούς ξενώνες και αρχοντικά, όπου μπορείτε να απολαύσετε μία ζεστή και άνετη φιλοξενία. Μία μεγάλη γκάμα από παραδοσιακές ταβέρνες, ουζερί και εστιατόρια, όπου μπορείτε να γευτείτε τα νόστιμα εδέσματα της ντόπιας παραδοσιακής κουζίνας είναι στη διάθεσή σας.

Απολαύστε επίσης τον καφέ σας δίπλα στο τζάκι σε κάποιο από τα όμορφα καφέ του χωριού. Όσο για το βράδυ, μπορείτε να διασκεδάσετε πίνοντας το ποτό σας στα μπαρ ή κλαμπ της περιοχής.

Ο γραφικός οικισμός του Αγίου Αθανασίου με τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα, τις πολυάριθμες επιλογές και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, σας περιμένει για να ζήσετε μοναδικές στιγμές δίπλα στη φύση και τις εναλλαγές της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα:«Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Συγκλονίζει η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία

17:29TRAVEL

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στην «Αράχωβα» της Μακεδονίας

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης οδηγός για αγρότες και κτηνοτρόφους που πληρώθηκαν λιγότερα ή πήραν μικρότερη ενίσχυση – Τι πρέπει να κάνετε

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έφτιαξε νέο Παρθενώνα με Καρυάτιδες Hello Kitty για να κάνει πρόταση γάμου - Βίντεο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έχω αποδείξεις για κάθε ανακρίβεια που ακούγεται» - Τι είχε δηλώσει ο ανιψιός πριν συλληφθεί

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι θα είναι το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο εναρκτήριο ματς του EuroBasket 2029

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναστάτωση στην παραλία Παλαιόκαστρου - Αποκολλήθηκαν κομμάτια από γέφυρα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο σκηνικό στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας του σπιτιού τους

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία υποστηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Φραπές» αποκάλυψε το… πραγματικό του παρατσούκλι

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες - «Χτύπαγε τα παιδιά», λέει ασκούμενη

16:10LIFESTYLE

Eurovision: Στον αέρα και η συμμετοχή της Πορτογαλίας - Σφοδρές αντιδράσεις για τη συμμετοχή Ισραήλ

16:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ψηφοφορία - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη «Byron»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα τρόμου: Αλεξίπτωτο σκάλωσε στο φτερό του αεροκάφους - Η κίνηση ματ του skydiver

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο σκηνικό στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας του σπιτιού τους

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία υποστηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έχω αποδείξεις για κάθε ανακρίβεια που ακούγεται» - Τι είχε δηλώσει ο ανιψιός πριν συλληφθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ