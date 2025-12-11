Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στην «Αράχωβα» της Μακεδονίας

O Παλαιός Άγιος Αθανάσιος ή Τσέγανη είναι ένας παραδοσιακός οικισμός στους πρόποδες του όρους Βόρας ή Καϊμάκτσαλαν, στην κορυφή Πιπερίτσα, δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Απέχει 28 χλμ από την πόλη της Έδεσσας και μόλις 10 χλμ από το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Ο διατηρητέος οικισμός του Αγίου Αθανασίου χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και κατοικούνταν ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τότε, οι κάτοικοί του τον εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν στο νέο χωριό, 6 χλμ πιο κάτω.

Η παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική του Αγίου Αθανασίου βασίζεται στην πελεκητή πέτρα και το ξύλο. Τα πέτρινα σπίτια του οικισμού με τις θαυμάσιες κεραμοσκεπές είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται και “Πέτρινο Χωριό”.

Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλαιός Άγιος Αθανάσιος έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η παραμυθένια αρχιτεκτονική, η υπέροχη θέα στη λίμνη Βεγορίτιδα, η εγγύτητα στο όρος Βόρας, οι παραδοσιακοί ξενώνες και εστιατόρια, όλα αρμονικά συνδυασμένα με το φυσικό περιβάλλον, προσδίδουν μία ξεχωριστή γοητεία στην περιοχή.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ο ιδανικός προορισμός για τους φυσιολάτρες και για όσους αγαπούν την περιπέτεια. Χτισμένος μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον και έχοντας σαν σύμμαχο το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα, προσφέρεται για πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων. Σκι, snowboard, πεζοπορία, διαδρομές 4×4, parapente, πεζοπορία, ιππασία, τοξοβολία είναι μερικά από τα σπορ, στα οποία μπορείτε να επιδοθείτε κατά τη διαμονή σας στον Άγιο Αθανάσιο.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / Eurokinissi

Στη ψηλότερη κορυφή του βουνού στα 2.524 μέτρα, βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα-Καϊμάκτσαλαν. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του αρχίζουν από τα 2.050μ. όπου υπάρχει το καταφύγιο, σχολές σκι, χώροι στάθμευσης, πίστες αρχαρίων, εκδοτήρια και καταστήματα ενοικιάσεως εξοπλισμού και καταλήγουν στα 2.480 μέτρα όπου βρίσκεται ο σταθμός άφιξης του ψηλότερου αναβατήρα της Ελλάδας. Στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου λειτουργεί ξενοδοχείο, εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις καθώς και καφέ-μπαρ.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα-Καϊμάκτσαλαν απέχει 45 χλμ από την πόλη της Έδεσσας και παραμένει ανοικτό από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Μαΐου. Είναι ένα από τα λίγα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη διάρκεια χιονιού κατάλληλου για σκι. Χιλιάδες χιονοδρόμοι το επισκέπτονται και κάθε χρόνο γίνεται εκεί η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και των περισσότερων σχολών.

Ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος / INTIME NEWS

Στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από ξενοδοχεία, δωμάτια, ανακαινισμένους παραδοσιακούς ξενώνες και αρχοντικά, όπου μπορείτε να απολαύσετε μία ζεστή και άνετη φιλοξενία. Μία μεγάλη γκάμα από παραδοσιακές ταβέρνες, ουζερί και εστιατόρια, όπου μπορείτε να γευτείτε τα νόστιμα εδέσματα της ντόπιας παραδοσιακής κουζίνας είναι στη διάθεσή σας.

Απολαύστε επίσης τον καφέ σας δίπλα στο τζάκι σε κάποιο από τα όμορφα καφέ του χωριού. Όσο για το βράδυ, μπορείτε να διασκεδάσετε πίνοντας το ποτό σας στα μπαρ ή κλαμπ της περιοχής.

Ο γραφικός οικισμός του Αγίου Αθανασίου με τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα, τις πολυάριθμες επιλογές και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, σας περιμένει για να ζήσετε μοναδικές στιγμές δίπλα στη φύση και τις εναλλαγές της.

