Χριστούγεννα στη Ρώμη: Από τη Fontana di Trevi μέχρι το Κολοσσαίο η «Αιώνια Πόλη» γιορτάζει 

Τα Χριστούγεννα στη Ρώμη είναι μια εμπειρία που συνδυάζει την αδιαμφισβήτητη ιστορική μεγαλοπρέπεια της «Αιώνιας Πόλης» με την κατάνυξη και τη ζεστασιά της γιορτής. Καθώς ο Δεκέμβριος φτάνει, η ιταλική πρωτεύουσα μεταμορφώνεται: οι αρχαίοι ναοί και τα μνημεία φωτίζονται από χιλιάδες λαμπιόνια, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό που ζωντανεύει την ιστορία.

Η καρδιά των εορτασμών χτυπά στο Βατικανό. Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παρακολούθηση της λειτουργίας από τον πάπα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου αποτελεί ένα παγκόσμιο θρησκευτικό και πολιτιστικό γεγονός. Ακριβώς μπροστά στη Βασιλική, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, δεσπόζει το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο και η εντυπωσιακή φάτνη, η οποία αλλάζει θεματική κάθε χρόνο.

Αφήνοντας το Βατικανό, η γιορτινή ατμόσφαιρα απλώνεται σε όλη την πόλη. Η Piazza Navona γίνεται το επίκεντρο της κοσμικής χριστουγεννιάτικης αγοράς. Γεμάτη πάγκους με χειροποίητα δώρα, στολίδια, γλυκίσματα και ζεστό κρασί, η πλατεία, με τα μπαρόκ σιντριβάνια της, σφύζει από ζωή και γέλια. Είναι το ιδανικό μέρος για να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά ιταλικά γλυκά, όπως το Pandoro ή το Panettone.

Μην παραλείψετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Η Via del Corso και η Via Condotti στολίζονται με πολυτελή φωτεινά ντεκόρ που συναγωνίζονται σε λάμψη, ενώ τα καταστήματα προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για «passeggiata» και αγορές. Η Fontana di Trevi και το Κολοσσαίο, φωτισμένα τη νύχτα, αποκτούν μια επιπλέον, σχεδόν μυστικιστική, διάσταση.

Το ιταλικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι επίσης μια ιεροτελεστία. Την παραμονή, το δείπνο είναι παραδοσιακά με «άπαχο» κρέας, με κυρίαρχα πιάτα τα θαλασσινά. Την ημέρα των Χριστουγέννων, το οικογενειακό γεύμα είναι πλούσιο, με λαζάνια, γεμιστό κοτόπουλο και φυσικά, πολλά γλυκά.

Η Ρώμη τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι ένας συνδυασμός τέχνης, πίστης και γεύσης, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στην καρδιά της Μεσογείου.

