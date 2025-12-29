Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα - Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να διεκδικήσουν ψηφιακό voucher για οικονομικές διακοπές εντός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού, η πλατφόρμα αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν περισσότερο χρόνο να οργανώσουν τις αποδράσεις τους και να αξιοποιήσουν την ενίσχυση.

Τι είναι ο «Τουρισμός για Όλους»

Το πρόγραμμα παρέχει ψηφιακή οικονομική ενίσχυση μέσω άυλων χρεωστικών καρτών, τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι τόσο η στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών όσο και η ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα εκτός υψηλής σεζόν.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της επίσημης πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αιτούντες συμμετέχουν σε επιλογή - συνήθως μέσω κλήρωσης - και όσοι επιλεγούν λαμβάνουν οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας.

Ποιοι δικαιούνται το voucher

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Αυξημένα ποσά προβλέπονται για:

οικογένειες

άτομα με αναπηρία

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Οι ακριβείς όροι και τα ποσά αναμένεται να ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Γιατί αξίζει η έγκαιρη προετοιμασία

Η ζήτηση για το «Τουρισμός για Όλους» παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, ενώ το άνοιγμα της πλατφόρμας νωρίτερα δίνει πλεονέκτημα σε όσους είναι έτοιμοι με τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά. Το voucher μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους διαμονής, καθιστώντας τις διακοπές πιο προσιτές σε περισσότερους πολίτες.

Η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία θεωρούνται καθοριστικές για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να οργανώσουν οικονομικές αποδράσεις στην Ελλάδα το 2026.

