Μαγεία και φως στη Ζάκυνθο: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με συναυλία του Κώστα Μαρτάκη

Σε μία από τις πιο ζεστές και λαμπερές εκδηλώσεις των τελευταίων ετών, ο Δήμος Ζακύνθου έδωσε χθες (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου) το απόγευμα, το επίσημο έναυσμα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, με την φωταγώγηση του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Σολωμού.

Η κεντρική πλατεία πλημμύρισε από πλήθος κόσμου, ο οποίος παρακολούθησε μια βραδιά γεμάτη μουσική, φως και συγκίνηση.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα δημιούργησε μια μαγική ατμόσφαιρα στο ιστορικό κέντρο:

Οι «Κανταδόροι τση Ζάκυνθος» άνοιξαν τη γιορτή με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η Δημοτική Χορωδία του Δήμου Ζακύνθου έντυσε με τις μελωδίες της τη βραδιά.

Η Φιλαρμονική Δ.Ε. Ζακυνθίων προσέθεσε μια ξεχωριστή νότα, ξεκινώντας από την πλατεία Αγίων Σαράντα και καταλήγοντας στην πλατεία Σολωμού, σκορπώντας ενθουσιασμό στους δρόμους.

Κορυφαία στιγμή η φωταγώγηση με Κώστα Μαρτάκη

Ακολούθησε ο ολιγόλεπτος χαιρετισμός του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου που ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους ενώ σχετικό μήνυμα έστειλε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τάκης Βρυώνης.

Μετά ο Δήμαρχος μαζί με τη Δημοτική Αρχή πάτησε το κουμπί και το δέντρο άναψε ενώ πολλά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό.

Η στιγμή της φωταγώγησης συνοδεύτηκε από μία λαμπερή συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος απογείωσε τη γιορτινή διάθεση.

Τη χαρούμενη εμπειρία ολοκλήρωσε η προσφορά γλυκών λιχουδιών, μία απολαυστική πινελιά για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Ζακύνθου φιλοδοξεί να προσφέρει, μέσω του φετινού προγράμματος, στιγμές ζεστασιάς και διασκέδασης, θέτοντας τις βάσεις για μία πραγματικά μαγική χριστουγεννιάτικη περίοδο.

