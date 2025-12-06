Βηθλεέμ: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής χωρίς Χριστούγεννα», αναφέρει ο δήμαρχος της Βηθλεέμ

Βηθλεέμ: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα
Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Βηθλεέμ / AP
Για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όλες οι δημόσιες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είχαν ακυρωθεί στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όμως έπειτα από την πρόσφατη εκεχειρία, η ιερή πόλη αποφάσισε ότι φέτος οι εορτασμοί θα επιστρέψουν. Συμβολικής αξίας ήταν ο φωτισμός του παραδοσιακού, γιγαντιαίου χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από τη Βασιλική της Γεννήσεως.

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Βηθλεέμ / AP

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Βηθλεέμ / AP

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία», λέει ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Καναουάτι. «Ζούμε όλοι εδώ από τον τουρισμό και ο τουρισμός είχε πέσει στο μηδέν».

Ο δήμαρχος παραδέχεται ότι η απόφαση να ξαναρχίσουν οι εορτασμοί δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις, καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα συνεχίζεται – συμπεριλαμβανομένων των μελών της μικρής χριστιανικής κοινότητας, πολλοί από τους οποίους έχουν συγγενείς στη Βηθλεέμ.

«Κάποιοι ίσως πουν ότι δεν είναι σωστό, άλλοι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή», λέει. «Αλλά βαθιά μέσα μου ένιωσα πως αυτό ήταν το σωστό. Τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».

Πολύχρωμα φώτα στολίζουν πλέον τους δρόμους, ενώ αναρτώνται αφίσες για χριστουγεννιάτικα παζάρια και παιδικές εκδηλώσεις. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε ξανά το δέντρο και βλέπουμε ξένους στη Βηθλεέμ, για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε στο πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων», λέει η τοπική σχεδιάστρια κοσμημάτων, Νάντια Χαζμπούν.

Οι γειτονικές πόλεις Μπέιτ Τζάλα και Μπέιτ Σαχούρ σχεδιάζουν επίσης να φωταγωγήσουν τα δικά τους δέντρα τις επόμενες ημέρες. Τα ξενοδοχεία – άδεια σχεδόν για δύο χρόνια – βλέπουν επιτέλους αυξημένες κρατήσεις από Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ αλλά και λίγους ξένους επισκέπτες. Μια τουρίστρια από τη Ρωσία, η Αντζέλικα, έρχεται για δεύτερη φορά στους Αγίους Τόπους. «Πιστεύω πως όλοι πρέπει να έρθουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους», δήλωσε.

«Ελπίζω σύντομα να επιστρέψει περισσότερος κόσμος, γιατί είναι λυπηρό χωρίς τουρίστες. Το μόνο καλό είναι ότι δεν υπάρχουν ουρές – βλέπεις πολύ περισσότερα. Την προηγούμενη φορά περίμενα ώρες», πρόσθεσε.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια, η ανεργία στη Βηθλεέμ εκτοξεύθηκε. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023 που οδήγησαν στον πόλεμο, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εργάτες από τη Δυτική Όχθη δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο Ισραήλ για εργασία.

Στο μεταξύ, οι δημόσιοι υπάλληλοι λάμβαναν μόνο μέρος των μισθών τους από την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), η οποία βασίζεται σε φορολογικά έσοδα που εισπράττει το Ισραήλ και τα οποία πλέον παρακρατούνται – συνολικά 1,76 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση σημαίνει ότι για πολλούς Παλαιστίνιους χριστιανούς, παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις θρησκευτικές λειτουργίες, τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι λιτά.

