Δήμαρχος Βηθλεέμ: «Προσευχηθήκαμε για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας»

Λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μάχερ Καναουάτι, με προσωπική επιστολή του προς τον υπογράφοντα δημοσιογράφο του Νewsbomb απευθύνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα ηθικό και πολιτικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη.

Στην επιστολή του, ο κ. Καναουάτι τονίζει ότι αμέσως μετά την επιστροφή του στη Βηθλεέμ, η οποία βρίσκεται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης, ο ίδιος άναψε ένα κερί στον Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, το οποίο «προσφέρθηκε ως προσευχή για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και για κάθε ανθρώπινη καρδιά». «Σε εκείνο τον ιερό τόπο, ζητάμε από τον Κύριο να δώσει σοφία προς όλους τους ηγέτες ώστε να ενεργήσουν ως όργανα ειρήνης, δικαιοσύνης και συμπόνοιας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Ζητάει ετήσια οικονομική στήριξη

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ενός ετήσιου κονδυλίου στήριξης των «ζωντανών λίθων», δηλαδή του χριστιανικού πληθυσμού της Βηθλεέμ, ο οποίος θεωρείται και ένας από τους αρχαιότερους χριστιανικούς πληθυσμούς του κόσμου.

«Απευθύνουμε με σεβασμό έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τη θέσπιση ετήσιου προϋπολογισμού υπέρ των «ζωντανών λίθων» της Βηθλεέμ — των ανθεκτικών ανθρώπων που συνεχίζουν να διαφυλάττουν τον πνευματικό και πολιτιστικό ιστό της πόλης μας. Ζητούμε επίσης, μέσω φωνών όπως η δική σας, ανανεωμένη ώθηση προς την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης — ένα ηθικό και πολιτικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καναουάτι βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς η Βηθλεέμ και η Αθήνα έχουν αδελφοποιηθεί. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Καναουάτι πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου παρουσία του δημάρχου της Αθήνας, αλλά και του Παλαιστίνιου Πρέσβη Γιούσεφ Ντόρχομ, ενώ παράλληλα, πραγματοποίησε συναντήσεις με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης, ενώ επίσης συναντήθηκε με στελέχη της ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Το περιεχόμενο της επιστολής δημοσιεύεται στο newsbomb με τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου της Βηθλεέμ.

