Καταρρέει το νοσοκομείο - σύμβολο στη Γάζα: «Γιατροί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό»

Υπό κατάρρευση βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, ένα μέρος που είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της διαλυμένης πόλης. Τώρα οι γιατροί ομολογούν πως «κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό», σε απόλυτες συνθήκες πολέμου, επιχειρώντας να σώσουν αμάχους που βρίσκονται στο στόχαστρο ισραηλινών επιθέσεων.

Οι γιατροί στο Αλ-Σίφα, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα λειτουργικά νοσοκομεία της Πόλης της Γάζας, δηλώνουν ότι είναι πλέον ανήμποροι να ανταποκριθούν στον τεράστιο αριθμό τραυματιών από τα ισραηλινά πλήγματα, αναγκασμένοι να πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις σε ανθυγιεινές συνθήκες, με ελάχιστα ή καθόλου αναισθητικά.

Ένας Αυστραλός γιατρός που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο αλ-Σίφα είπε στο BBC ότι «κάθε μέρα είναι σαν περιστατικό μαζικής επίθεσης με δεκάδες θύματα», ενώ άλλος περιέγραψε πώς διασώθηκε ένα μωρό από τη σορό μιας εγκύου γυναίκας που είχε αποκεφαλιστεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται πλέον μόλις 500 μέτρα από το νοσοκομείο, καθώς επεκτείνουν τη χερσαία επιχείρηση με στόχο την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, την οποία ο στρατός του Ισραήλ χαρακτηρίζει «κύριο προπύργιο» της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άρματα μάχης προελαύνουν προς το κέντρο της πόλης τόσο από τον νότο όσο και από τα βορειοδυτικά.

Οι αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις, τα χτυπήματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι εκρήξεις από τηλεχειριζόμενα παγιδευμένα οχήματα συνεχίζουν να εκτοπίζουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους από τα σπίτια τους.

Γάζα: Νοσοκομεία σε κατάρρευση

Το αλ-Σίφα υπήρξε το μεγαλύτερο ιατρικό συγκρότημα στη Γάζα. Μετά από 23 μήνες πολέμου, έχει μετατραπεί σε ερείπιο, γεμάτο κρατήρες, καμένα τμήματα και τρύπες από σφαίρες.

Στο εσωτερικό, οι γιατροί ξεπερνούν κάθε όριο αντοχής. Πολλά κρεβάτια δεν έχουν καν στρώματα, τα φάρμακα είναι ελάχιστα και οι τραυματίες φτάνουν χωρίς σταματημό. «Είναι μια μαζική σφαγή, μια δολοφονία, ένα βασανιστήριο, ένας εφιάλτης», είπε στο BBC μέσω βιντεοκλήσης η Δρ. Νάντα Αμπού Αλρούμπ, ειδική επειγόντων από την Αυστραλία.

Σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε βαριά τραυματίες με «ελάχιστη ή καθόλου αναισθησία». «Ούτε παυσίπονα, με άκρα να κρέμονται από κομμάτια δέρματος και τένοντες. Εγκέφαλοι εκτεθειμένοι. Όργανα εκτός σώματος. Είναι φρικτό», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, οι γιατροί χρειάστηκε να κάνουν καισαρική τομή σε γυναίκα εννέα μηνών, της οποίας το κεφάλι είχε διαλυθεί από έκρηξη. Κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι της. «Το μωρό είχε βραδυκαρδία, χαμηλό καρδιακό ρυθμό», θυμάται η γιατρός. «Μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο».

Η Δρ. Σάγια Αζίζ, αναισθησιολόγος από την Αυστραλία, περιέγραψε την περίπτωση ενός εξάχρονου αγοριού με κάταγμα σε χέρι και πόδι, που περίμενε τρεις ημέρες για επέμβαση, καθώς ο μοναδικός ορθοπεδικός του νοσοκομείου έπρεπε να δίνει προτεραιότητα σε πιο σοβαρά περιστατικά.

«Κάθε λίγες ώρες γίνονται πολλαπλοί ακρωτηριασμοί με τεράστιες προσπάθειες ανάνηψης. Είναι κυριολεκτικά θέμα ζωής ή θανάτου», είπε στο BBC. «Προσπαθείς να τους αναισθητοποιήσεις την ώρα που διώχνουν μύγες μέσα στο χειρουργείο. Αίματα στα κρεβάτια, έλλειψη εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά. Και βλέπεις τη θλίψη και την απόγνωση στα μάτια των υγειονομικών».

Προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Έξω από το νοσοκομείο, τα ισραηλινά άρματα συνεχίζουν να προελαύνουν.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα έδειξε άρμα στο σημείο Χάμιντ, στη συνοικία Ριμάλ, λιγότερο από 500 μέτρα από το αλ-Σίφα. Άλλο βίντεο εμφάνιζε στρατιώτες στα νότια, μόλις 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης.

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Φάθι Σαμπάχ, κάτοικος νότιας Γάζας που διαθέτει διαμέρισμα στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, περιέγραψε πώς η οικογένειά του γλίτωσε στο παρά πέντε από ισραηλινή εισβολή. «Η γυναίκα μου και ο γιος μου πήγαν στο σπίτι για να πάρουν μερικά πράγματα. Ξαφνικά βρέθηκαν παγιδευμένοι, καθώς τα άρματα περικύκλωσαν την περιοχή», είπε. «Έζησαν τη δυσκολότερη νύχτα της ζωής τους πριν ξεφύγουν από μια πίσω πόρτα. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα έφτασαν τα τανκς στην καρδιά της πόλης».

Μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών στη Γάζα

Πριν από την ανακοίνωση της ισραηλινής επιχείρησης τον περασμένο μήνα, εκτιμάται ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην Πόλη της Γάζας.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι πάνω από 320.000 έχουν ήδη διαφύγει προς τον νότο, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανεβάζει τον αριθμό στις 640.000.

Οι ισραηλινές αρχές καλούν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τον νότο, σε μια καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη» στο αλ-Μαουάσι, όπου, όπως λένε, θα παρέχονται ιατρική περίθαλψη, νερό και τρόφιμα.

Ωστόσο, μάρτυρες αναφέρουν ότι ο παραλιακός δρόμος αλ-Ρασίντ είναι υπερφορτωμένος και ότι οι οικογένειες χρειάζονται ώρες για να διανύσουν τη διαδρομή.

Το κόστος εκκένωσης φέρεται να έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 3.000 δολάρια ανά οικογένεια, ποσό απρόσιτο για τους περισσότερους.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι καταυλισμοί σκηνών στο αλ-Μαουάσι είναι υπερπλήρεις και επικίνδυνοι, ενώ τα νοσοκομεία στο νότο λειτουργούν πολλαπλάσια πέρα από τις δυνατότητές τους.

«Τα τανκς είναι λίγα μέτρα από το σπίτι μου, αλλά δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά να φύγω», είπε στο BBC ο Σουλτάν Νασάρ, 62 ετών, πατέρας πέντε παιδιών από τη συνοικία Σάμπρα. «Ο θάνατος είναι παντού, και στον βορρά και στον νότο».

Επιθέσεις σε υγειονομικές δομές στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι ο σταθμός οξυγόνου του νοσοκομείου αλ-Κουντς στην Ταλ αλ-Χάουα σταμάτησε να λειτουργεί μετά από πυρά ισραηλινών δυνάμεων. Διαθέτει πλέον μόνο φιάλες οξυγόνου για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα βρίσκονται στην νότια πύλη του νοσοκομείου, εμποδίζοντας την είσοδο και την έξοδο.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι η προέλαση και οι βομβαρδισμοί ανάγκασαν τα νοσοκομεία αλ-Ραντίσι (παιδιατρικό) και το γειτονικό Σεντ Τζον (οφθαλμολογικό) στη συνοικία Νασρ να εκκενωθούν και να κλείσουν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αποφάσισαν επίσης να κλείσουν το στρατιωτικό τους νοσοκομείο στην Ταλ αλ-Χάουα και να το μεταφέρουν στον νότο της Γάζας, καθώς το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ανέφερε ότι βομβαρδισμοί και ισχυρές εκρήξεις στη γύρω περιοχή προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και σε ιατρικό εξοπλισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι καταστράφηκε το πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας της Παλαιστινιακής Ιατρικής Ανακούφισης στην Πόλη της Γάζας από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο υγειονομικών. Το κέντρο παρείχε υπηρεσίες αιμοδοσίας, τραυματολογικής φροντίδας, φάρμακα για καρκινοπαθείς και θεραπεία χρόνιων παθήσεων.

Ο πόλεμος στη Γάζα και οι απώλειες

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στη νότια Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 65.382 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις έκτοτε.

Διαβάστε επίσης