Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα

Πληθώρα μηνυμάτων περιελάμβανε η ομιλία του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα και την σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Δεν παρέλειψα πάντως για μια ακόμη φορά να εκφράσει τις προκλητικές θέσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, επαναλαμβάνοντας τα γνωστά περί... «δικαιωμάτων της Τουρκίας». Με θράσος δε υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία με την Ελλάδα «ειδικά στα ενεργειακά».

Η επίθεση στο Ισραήλ

Το πρώτο μέρος της ομιλίας του Ταγίπ Ερντογάν ήταν αφιερωμένο στην Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο να ευχαριστεί επανειλημμένα τόσο τα κράτη που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, αλλά και όσους πολίτες συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και ακτιβιστικές ενέργειες, μιλώντας για φοιτητές, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς που στέκονται δίπλα στους ακτιβιστές.

Επανέλαβε τις κατηγορίες του κατά του κράτους του Ισραήλ, δηλώνοντας πώς αυτό δολοφονεί πολίτες στη Γάζα και ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή τη σύγκρουση καθώς από τη μια πλευρα υπάρχει ένας στρατός με όλα τα μοντέρνα μέσα και από την άλλη άοπλοι πολίτες.

Αναφέρθηκε εκτενώς - παρουσιάζοντας και φωτογραφίες - στην ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, καταλήγοντας ότι η ανθρωπότητα είναι στο χειρότερο σημείο της.

Δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υποσκάπτει την περιφερειακή ασφάλεια, με τις επιθέσεις του σε Συρία και Ιράν, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην επίθεσή του στη Ντόχα του Κατάρ. Δεν παρέλειψε να επιτεθεί προσωπικά και στον Μπεντζαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι δεν θέλει να υπάρξει ειρήνη. Κατέληξε δε με απειλές αφού αποφάνθηκε πως: «Πρέπει να επιβληθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να σταματήσουν οι επιθέσεις και να επιτραπεί η ανεμπόδιστη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν βάσει του διεθνούς δικαίου. Αν το επιτρέψει ο Θεός, αυτό αναμφίβολα θα συμβεί. Όλοι όσοι δεν υψώνουν τη φωνή τους και δεν αναλαμβάνουν δράση, φέρουν την ευθύνη για αυτή την θηριωδία»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε στην Συρια, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να σταθεί δίπλα στο νέο καθεστώς, ενώ το ίδιο έκανε και για το Αφγανιστάν και τους Ταλιμπάν.

«Συνεκμετάλλευση» στο Αιγαίο

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ο Ταγίπ Ερντογάν για μια ακόμη φορά επανέλαβε τις τουρκικές αιτιάσεις, λέγοντας μεν ότι θέλει να μεταβληθούν σε θάλασσες σταθερότητας, θέτοντας όμως μια ακόμη φορά θέμα «δικαιωμάτων» της Τουρκίας.

Και έντυσε τις απειλές του κατά της Ελλάδας με το μανδύα της συνεργασίας, ζητώντας επί της ουσίας «ποσοστό» που δεν ανήκει στην χώρα του, δηλώνοντας «έτοιμος» για εποικοδομητική συνεργασία με την Ελλάδα, ειδικά σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα - μια σαφή αναφορά στα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η Αθήνα. Με πολλούς να θεωρούν περισσότερο ως «απειλή» τα όσα ακούστηκαν από το στόμα του Τούρκου προέδρου, με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας στο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου -Ισραήλ. «Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί», δήλωσε ακόμη υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Δύο κράτη στην Κύπρο

Εξίσου προκλητικός ήταν όμως ο Ταγίπ Ερντογάν και όσον αφορά στο Κυπριακό, αφού στην ομιλία του κάλεσε όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος δηλώνοντας: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν να μην είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και να είναι μειονότητα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι».

Τα κύρια σημεία της ομιλίας Ερντογάν

-Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη.

-Ο σκοπός του ΟΗΕ είναι να διατηρεί την διεθνή ασφάλεια και ειρήνη.

-Το Ισραήλ δολοφονεί πολίτες στην Γάζα.

-Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 65.000

-Τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει.

- Η καρδιά μου ματώνει εδώ. Αθώα παιδιά 2 και 3 ετών χωρίς χέρια και πόδια, έγιναν κοινό θέαμα στη Γάζα.

- Είμαστε όλοι γονείς, έχουμε παιδιά κι εγγόνια που αγαπάμε. Πώς μπορούμε να το βλέπουμε αυτό;

- Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ αν ένα παιδί τρυπήσει το χέρι του με τριαντάφυλλο γίνεται χαμός. Στην Γάζα όμως ακρωτηριάζονται.

-Είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της ανθρωπότητας.

- Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.

- Η «γενοκτονία» στη Γάζα μεταδίδεται ζωντανά σε Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Στη Γάζα 500 άνθρωποι που έτρεξαν να βοηθήσουν άλλους έχουν δολοφονηθεί.

- Δεν δολοφονούνται μόνον άνθρωποι στην Γάζα. Στοχεύονται και δολοφονούνται και ζώα. Κήποι, ελαιόδεντρα καταστρέφονται. Πηγές νερού καταστρέφονται. Σπίτια, σχολεία, τζαμιά, ιστορικά μνημεία καταστρέφονται σκοπίμως.

- Το έδαφος στην Γάζα μετατρέπεται σε άχρηστο για την ανθρώπινη ζωή.

- Δεν μπορούμε να μιλάμε για πόλεμο στη Γάζα. Δεν μπορούμε να μιλούμε για δύο πλευρές. Από τη μια υπάρχει στρατός με όλα τα μοντέρνα μέσα στη διαθεσή του και από την άλλη άοπλοι πολίτες.

-Αυτό που συμβαίνει είναι εκτοπισμός και γενοκτονία. Η Γάζα καταστρέφεται με πρόσχημα τη Χαμάς.

-Ταυτόχρονα το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις ταυτόχρονα και σε Συρία, Ιράν και αλλού. Χτύπησε μια σύσκεψη αντιπροσωπειών στο Κατάρ.

- Αυτή η επίθεση έδειξε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι εκτός ελέγχου.

- Δεν ενδιαφέρει τον Νετανιάχου να κάνει ειρήνη.

- Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εξής αλήθειες.

- Το Ισραήλ απειλεί την περιφερειακή ειρήνη.

- Η Ιερουσαλήμ φιλοξενεί τρεις αβρααμικές θρησκείες. Αυτή η τρέλα κάνει κακό στους Εβραίους, δημιουργεί αντισημιτισμό σε όλο τον κόσμο. ΠΡέπει να υπάρξει ανακωχή όσο το δυνατόν νωρίτερα, να μπει δίχως εμπόδια ανθρωπιστική βοήθεια.

- Οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας πρέπει να λογοδοτήσουν στο διεθνή νόμο. Και με την βοήθεια του Αλλάχ αυτό θα συμβεί.

-Όποιος μένει σιωπηλός είναι συνένοχος.

- Σήμερα είναι η μέρα να σταθούμε δίπλα στους καταπιεσμένους.

-Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που βγαίνουν στον δρόμο δίπλα σε ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, για την Παλαιστίνη. Θέλω να τους πώ «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ». Εύχομαι ούριο άνεμο στα πανιά τους.

- Όπως μιλάω και για την Παλαιστίνη, μίλησα και για τη Συρία. Έγινα εδώ η φωνή τους.

- Στις 8 Δεκεμβρίου ξεκίνησε μια νέα εποχή στη Συρία.

- Υποστηριζουμε με τις δυνάμεις μας μια ενιαία Συρία, απηλλαγμένη από τρομοκρατία.

- Θέλω να ευχαριστήσω για την συνεισφορά τους τις αδελφές χώρες του κόλπου.

- Με τη βοήθεια του θεού θα συνεχίσουμε με τους συνεργάτες μας στο διεθνές πεδίο.

- Η περιοχή μας δεν αντέχει άλλη κρίση.

- Η ασφάλεια του Ιράκ είναι πολύτιμη για εμάς.

- Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι γειτονές μας. Βοηθήσαμε στις ανταλλαγές αιχμαλώτων.

- Τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ανακωχή.

- Βοηθήσαμε και τις δύο πλευρές για να λήξει η σύγκρουση Αζερμπαϊτζάν - Αρμενίας. Συγχαιρω τους Πασινιάν, Αλίεφ και Ντόναλντ Τραμπ που βοήθησαν στην ειρήνη.

- Προχωρά η κανονικοποίηση των σχεσεών μας με Αρμενία.

-Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση.

- Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Δεν θα γίνουμε μειονότητα.

- Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

- Στο Αφγανιστάν θέλουμε η νέα διακυβέρνηση να αναγνωρίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοντά στη κοινωνία.

- Θα σταθούμε δίπλα στους Αφγανούς.

- Το ζήτημα του Κασμίρ πρέπει να λυθεί με βάση διεθνή ψηφίσματα.

- Η Ισλαμοφοβία απειλεί την Ευρώπη.

- Η οικογένεια βρισκεται υπό επίθεση.

Διαβάστε επίσης