Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς 

Μάκης Πολλάτος

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζεπ Ταγιπ Ερντογάν σε προηγούμενη συνάντησή τους 

AP
ΕΛΛΑΔΑ
Ανατροπή την τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οδηγεί σε αναβολή την προγραμματισμένη για απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο «η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές «αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

Τι σημαίνει η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στο τετ-α-τετ του πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον πρόεδρο της Τουρκίας είχαν επενδυθεί αρκετές προσδοκίες για τη βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για διατήρηση του σχετικά καλού κλίματος στο Αιγαίο.

Από ελληνικής πλευράς υπήρχε η προσδοκία στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν -παρουσία των δύο υπουργών Εξωτερικών, των διερμηνέων και ακόμη δύο στενών συνεργατών των δύο ηγετών (ενός από κάθε κυβέρνηση)- να τεθούν με ειλικρίνεια όλα τα θέματα που έχουν προκύψει από την πρόθεση της Άγκυρας να συμπεριληφθεί η τουρκική αμυντική βιομηχανία στο πρόγραμμα της ΕΕ με την κωδική ονομασία «Safe» που έχει ως διακηρυγμένο στόχο τον επανεξοπλισμό των 27 χωρών μελών του μπλοκ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και δημοσίως συνδέσει την άρση του casus belli της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας με τη συμμετοχή τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών στο κολοσσιαίο πρόγραμμα «Safe» που έχει αρχικό προϋπολογισμό 800 δισ.ευρώ.

Στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιθυμούσε να συζητηθεί και το ζήτημα των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένης και της πρόθεσης των Τούρκων να κάνουν ερευνητικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε θαλάσσιες περιοχές που άπτονται της (μη ανακηρυγμένης και μη οριοθετημένης) Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδος με την Λιβύη.

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Σε αναζήτηση νέας διαθέσιμης ώρας για συνάντηση

Μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο αν η αρχικώς προγραμματισθείσα για τις 21:00 απόψε συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναβάλλεται ή ματαιώνεται, δεδομένου ότι το πρόγραμμα όλων των ηγετών που λαμβάνουν μέρος στις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των χωρών μελών του ΟΗΕ είναι πολύ «σφικτό», με διαδοχικές συναντήσεις και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί χρόνος για μια ουσιαστική συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην συμμετέχει και η Τουρκία το πρωί της Τρίτης, ώρα Νέας Υόρκης. Μάλιστα, χρονικά, η διάσκεψη τοποθετήθηκε την ίδια ώρα που είχε καθοριστεί το ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν (21:00 ώρα Ελλάδος). Ακολούθως, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε την ελληνική και πλέον αναζητείται νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Το αντικείμενο της συνάντησης Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η τουρκική πλευρά που ζήτησε την αναβολή της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικαλέστηκε τη συμμετοχή του προέδρου της Τουρκίας σε συνάντηση που διοργανώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, ενός μπλοκ στο οποίο η Τουρκία θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδόσει χθες Δευτέρα, πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα Τρίτη με ηγέτες και αξιωματούχους από πολλές μουσουλμανικές χώρες και θα συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει πολυμερή συνάντηση με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν - χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην ώρα της συνάντησης, η οποία πιθανώς ορίστηκε «τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με το Axios, στη συνάντηση αυτή ο Τραμπ θα παρουσιάσει μια πρόταση για την ειρήνη και τη διακυβέρνηση στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Εκτός από την απελευθέρωση ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ και τη διακυβέρνηση στη Γάζα μετά τον πόλεμο, χωρίς εμπλοκή της Χαμάς, σύμφωνα με το Axios. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον θέλει οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα, ώστε να καταστεί εφικτή η αποχώρηση του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για προγράμματα μετάβασης και ανοικοδόμησης.

