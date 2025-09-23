Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας σε ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει

μελλοντική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού

ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες

έναρξη διαδικασίας ανοικοδόμησης με διεθνή χρηματοδότηση.

Κανένας ρόλος για τη Χαμάς, από την οποία ΗΠΑ και Ισραήλ ζητούν να αφοπλιστεί και να διαλυθεί

εξετάζεται κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής – κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει.

Έτοιμη να στείλει στρατό η Ινδονησία

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει δυνάμεις στη Γάζα για ειρηνευτική αποστολή. Η δήλωση έγινε σε διάσκεψη του ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών, όπου η Γαλλία και άλλες χώρες –μεταξύ τους το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία– αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες του σχεδίου, αν και δεν το συνέταξε το Ισραήλ.

Η πρόταση της Χαμάς

Σύμφωνα με το Fox News, η Χαμάς φέρεται να έχει συντάξει επιστολή προς τον Τραμπ, προτείνοντας δίμηνη εκεχειρία με εγγύηση του ίδιου, με αντάλλαγμα την άμεση απελευθέρωση των μισών από τους 48 εναπομείναντες ομήρους. Η επιστολή, που βρίσκεται στα χέρια του Κατάρ ως διαμεσολαβητή, αναμένεται να παραδοθεί στον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, θα μιλήσουν την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το εάν το αμερικανικό σχέδιο θα βρει ανταπόκριση από τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες θα καθορίσει αν μπορεί να ανοίξει δρόμος για τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης στη Γάζα.

