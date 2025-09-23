ΟΗΕ: Τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ για παγκοσμιοποίηση, Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προανήγγειλε ότι ο πρόεδρος θα παρουσιάσει «την ανανέωση της αμερικανικής ισχύος στον κόσμο»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018

Επτά χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018 - όταν και αρκετοί ηγέτες γέλασαν μαζί του - ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει σήμερα το απόγευμα την πρώτη του ομιλία μετά την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το «αγκάθι» του Παλαιστινιακού κράτος

Η ομιλία αυτή θα αντηχήσει σε έναν κόσμο που αν μη τι άλλο έχει αλλάξει πολύ από το 2018 και σε μια περίοδο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και βασικών τους συμμάχων για ζητήματα όπως η αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους αλλά και τις διακρατικές εμπορικές συμφωνίες.
Ο Λευκός Οίκος πάντως υπογράμμισε ότι ο Τραμπ «είναι απολύτως αντίθετος» με την απόφαση χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος.

Ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προανήγγειλε ότι ο πρόεδρος θα παρουσιάσει «την ανανέωση της αμερικανικής ισχύος στον κόσμο» και θα τονίσει τις επιτυχίες της κυβέρνησής του, όπως τη μείωση στρατιωτικών εμπλοκών στο εξωτερικό, την «εξόντωση ναρκοτρομοκατών», μια σαφή αναφορά στις επιχειρήσεις του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, αλλά και τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Υπερασπιστής του Δυτικού πολιτισμού

Οι δηλώσεις του δε αναμένεται να θυμίσουν αυτή του την πρώτη εμφάνιση στον ΟΗΕ, όταν είχε απορρίψει «την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης», προκαλώντας τότε ειρωνικά σχόλια από παρευρισκόμενους ηγέτες. Ο πρόεδρος Τραμπ - σαφώς επηρεασμένος από το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ - σκοπεύει να παρουσιάσει τις ΗΠΑ ως υπερασπιστή του δυτικού πολιτισμού, καταγγέλοντας ταυτόχρονα τις αποτυχίες της παγκοσμιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής μετανάστευσης, της ιδεολογίας της κλιματικής αλλαγής αλλά και των κινδύνων που εγκυμονεί η ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης για τα επιτυχημένα έθνη.

Μνημόσυνο Τσάρλι Κερκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο μνημόσυνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

AP

Ειρήνη στον κόσμο

Ενώ σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται η εφημερίδα The Post o Ντόναλντ Τραμπ, ταυτόχρονα σχεδιάζει να διαφημίσει τις προσπάθειές του να διαπραγματευτεί και να διατηρήσει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο μέσω της επιστροφής της αμερικανικής ρώμης στο διεθνές πεδίο.

Ο Τραμπ, όπως τονίζει σε σχετική του ανάλυση το NBC, αντιμετωπίζει το διπλό μέτωπο της Γάζας και της Ουκρανίας, δύο συγκρούσεις που έχει δεσμευθεί να τερματίσει, χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. Έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι η επιβολή νέων κυρώσεων «μπορεί να περιορίσει τον ρόλο των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή».

Την ίδια στιγμή, ο νέος Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικλ Ουόλτς, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει από τη Ρωσία να αποφύγει την κλιμάκωση, μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου σε Εσθονία και Πολωνία.

Συναντήσεις με ηγέτες και περιφερειακή διπλωματία

Μετά την ομιλία του, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και με ηγέτες από την Ουκρανία, την Αργεντινή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα συμμετάσχει σε πολυμερή σύνοδο με χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία.

