Ξανά στο... σχολείο ο αλγόριθμος του TikTok - Θα επανεκπαιδευτεί σε δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ

Ο αλγόριθμος - η τεχνολογία που καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες - θα αντιγραφεί και θα επανεκπαιδευτεί έπειτα από την ανακοίνωση Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για τη λειτουργία της εφαρμογής στις ΗΠΑ

Ο αλγόριθμος του TikTok - η τεχνολογία που καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες στο feed τους - θα αντιγραφεί και θα επανεκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της εφαρμογής στη χώρα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα ότι το σύστημα προτάσεων περιεχόμενου του TikTok θα ελεγχθεί από τον τεχνολογικό κολοσσό Oracle και θα λειτουργεί από μια νέα κοινοπραξία με τη συμμετοχή αμερικανών επενδυτών, προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις για την πώληση της εφαρμογής.

Η επανεκπαίδευση και η εποπτεία της δημοφιλούς εφαρμογής έρχονται έπειτα από την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την έγκριση της Κίνας για την αποτροπή της «έξωσης» της εφαρμογής από τις ΗΠΑ και την πώλησή της από την κινεζική ByteDance.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι η συμφωνία θα είναι επωφελής για τους χρήστες της εφαρμογής και τους πολίτες των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα αργότερα αυτή την εβδομάδα σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία, το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC.

Το διάταγμα θα περιγράφει επίσης μια παύση 120 ημερών στην προθεσμία εφαρμογής της απαγόρευσης της εφαρμογής στις ΗΠΑ, ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Δεν είναι σαφές εάν η κινεζική κυβέρνηση έχει εγκρίνει τη συμφωνία αυτή ή έχει αρχίσει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να είναι βέβαιος ότι έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Κίνας.

Προς ένα «αμερικανικό» TikTok

Τα δεδομένα που ανήκουν στους 170 εκατομμύρια χρήστες που η TikTok δηλώνει ότι έχει στις ΗΠΑ διατηρούνται ήδη σε διακομιστές της Oracle, στο πλαίσιο μιας υπάρχουσας συμφωνίας που ονομάζεται Project Texas.

Η συμφωνία αυτή οδήγησε στη μεταφορά των δεδομένων των χρηστών των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια της κινεζικής κυβέρνησης.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία του προέδρου Τραμπ, η εταιρεία θα αναλάβει έναν ολοκληρωμένο ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας του συνόλου της εφαρμογής για τους Αμερικανούς χρήστες.

Ανέφεραν ότι αυτό θα περιλαμβάνει τον έλεγχο και την επιθεώρηση του πηγαίου κώδικα και του συστήματος προτάσεων περιεχομένου που υποστηρίζει την εφαρμογή, καθώς και την ανακατασκευή της για τους χρήστες των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα χρηστών των ΗΠΑ.

«Πατριώτες» επενδυτές

Η Oracle, η οποία παρέχει υποδομή cloud για έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT, φημολογείται εδώ και καιρό ότι θα διαδραματίσει ρόλο στη συμφωνία του Τραμπ για την δημοφιλή εφαρμογή.

Πρόσφατα ανέφερε μια αύξηση της ζήτησης μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τα κέντρα δεδομένων της, η οποία συνέβαλε στην θεαματική άνοδο των μετοχών της και έκανε για ένα μικρό χρονικό διάστημα τον πρόεδρό της, Λάρι Έλισον, τον πλουσιότερο άνδρα στον κόσμο, ρίχνοντας τον Έλον Μασκ στην κατάταξη.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τον Έλισον να αγοράζει το TikTok.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, η οποία έχει επενδύσεις σε εταιρείες όπως η City Football Group, ιδιοκτήτρια της ποδοσφαιρικής ομάδας Manchester City, αποκαλύφθηκε ότι επίσης εμπλέκεται στη συμφωνία.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι η νέα κοινοπραξία που θα ελέγχει την εφαρμογή θα αναζητήσει «πατριώτες» επενδυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου με εμπειρία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να εποπτεύουν τις δραστηριότητές της.

Πιστεύουν ότι η αξία της συμφωνίας θα ανέλθει πιθανώς σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η Jasmine Enberg, κύρια αναλύτρια κοινωνικών μέσων στην eMarketer, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του TikTok για τους χρήστες στις ΗΠΑ ενδέχεται να τους απομακρύνουν από την εφαρμογή ή να μειώσουν την αξία της για τους δημιουργούς, τις εταιρείες και τους επενδυτές.

«Ουσιαστικές (ή ακόμη και αντιληπτές) αλλαγές στο περιεχόμενο, τον αλγόριθμο ή τις πολιτικές της εφαρμογής θα μπορούσαν να προκαλέσουν ριζικές μετατροπές στη συμπεριφορά των χρηστών», δήλωσε στο BBC News.

