Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

Το μουσικό φαινόμενο Παντελής Παντελίδης συνεχίζει να κερδίζει τις καρδιές του κοινού με την αξεπέραστη μουσική και τα διαχρονικά του τραγούδια. Ο καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2026, έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες στο πιστό και τεράστιο κοινό του και παραμένει ανάμεσα στους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους καλλιτέχνες. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως το ταλέντο του αγγίζει κατευθείαν τις καρδιές μας.

Το τραγούδι του «Ίσως Ήσουν Κυρία» βρίσκεται για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες στην κορυφή του Spotify και της Apple Music. Κυκλοφόρησε το 2012 από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο του «Αλκοολικές Οι Νύχτες». Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χαρισματικού καλλιτέχνη.

Τα τραγούδια του έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok.