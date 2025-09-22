Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη

Το deal που αλλάζει τα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η αμερικανική εταιρεία λογισμικού Oracle θα αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών του TikTok. Η συμφωνία, που αποσκοπεί στην αποτροπή της απαγόρευσης της εφαρμογής στις ΗΠΑ, περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των αλλαγών και των ενημερώσεων στον ισχυρό αλγόριθμο της πλατφόρμας.

Αντίγραφο του αλγορίθμου, του «κινητήρα» δηλαδή που τροφοδοτεί την εθιστική ροή βίντεο, θα αδειοδοτηθεί από την κινεζική πλευρά σε έναν αμερικανικό επενδυτικό όμιλο, ο οποίος θα επιβλέπει τη λειτουργία της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από την Oracle, η επενδυτική εταιρεία Silver Lake θα επενδύσει επίσης στο νέο αμερικανικό TikTok.

Το deal έχει στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις του νόμου που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός αν η κινεζική μητρική εταιρεία, ByteDance, εκχωρούσε τον έλεγχο της εφαρμογής. Ο νόμος αυτός αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων ασφάλειας, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η κινεζική ιδιοκτησία θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να διαδίδει προπαγάνδα ή να συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα Αμερικανών.

Δομή ιδιοκτησίας και έλεγχος

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα κατέχουν περίπου το 80% της αμερικανικής έκδοσης της εφαρμογής, ενώ η ByteDance και άλλοι Κινέζοι επενδυτές θα κατέχουν λιγότερο από το 20%. Το αμερικανικό TikTok θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη ενός επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας. Η ByteDance θα επιλέξει μόνο ένα μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα αποκλείεται από την επιτροπή ασφαλείας.

Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα των Αμερικανών θα αποθηκεύονται σε ένα «ειδικά κατασκευασμένο περιβάλλον cloud» εντός των ΗΠΑ, το οποίο θα διαχειρίζεται η Oracle.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη δώσει μια νέα παράταση 120 ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις νομικές διαδικασίες. Η ακριβής σύνθεση των επενδυτών παραμένει υπό διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε πρόσφατα ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch και ο γιος του Lachlan εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επένδυσης μέσω του ομίλου Fox Corporation.

*Με πληροφορίες από New York Times

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το City Portal της Airbnb διαθέσιμο για πρώτη φορά στα Χανιά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίοι Ελ Κααμπί, Κωνσταντέλιας - Δυνατή στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ - Όλα τα βραβεία

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:06ΚΥΠΡΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλιν Φάρελ: Αποκάλυψε την πιο δύσκολη σκηνή που έχει γυρίσει ποτέ στην καριέρα του - «Ήταν θαύμα που δεν πέθανε κανείς»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά τη Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τιμή σε Βιεϊρίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στην λαϊκή αγορά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος - Τραμπ: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ - Η Γαλλία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ