Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η αμερικανική εταιρεία λογισμικού Oracle θα αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών του TikTok. Η συμφωνία, που αποσκοπεί στην αποτροπή της απαγόρευσης της εφαρμογής στις ΗΠΑ, περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των αλλαγών και των ενημερώσεων στον ισχυρό αλγόριθμο της πλατφόρμας.

Αντίγραφο του αλγορίθμου, του «κινητήρα» δηλαδή που τροφοδοτεί την εθιστική ροή βίντεο, θα αδειοδοτηθεί από την κινεζική πλευρά σε έναν αμερικανικό επενδυτικό όμιλο, ο οποίος θα επιβλέπει τη λειτουργία της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από την Oracle, η επενδυτική εταιρεία Silver Lake θα επενδύσει επίσης στο νέο αμερικανικό TikTok.

Το deal έχει στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις του νόμου που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός αν η κινεζική μητρική εταιρεία, ByteDance, εκχωρούσε τον έλεγχο της εφαρμογής. Ο νόμος αυτός αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων ασφάλειας, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η κινεζική ιδιοκτησία θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να διαδίδει προπαγάνδα ή να συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα Αμερικανών.

Δομή ιδιοκτησίας και έλεγχος

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα κατέχουν περίπου το 80% της αμερικανικής έκδοσης της εφαρμογής, ενώ η ByteDance και άλλοι Κινέζοι επενδυτές θα κατέχουν λιγότερο από το 20%. Το αμερικανικό TikTok θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη ενός επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας. Η ByteDance θα επιλέξει μόνο ένα μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα αποκλείεται από την επιτροπή ασφαλείας.

Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα των Αμερικανών θα αποθηκεύονται σε ένα «ειδικά κατασκευασμένο περιβάλλον cloud» εντός των ΗΠΑ, το οποίο θα διαχειρίζεται η Oracle.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη δώσει μια νέα παράταση 120 ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις νομικές διαδικασίες. Η ακριβής σύνθεση των επενδυτών παραμένει υπό διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε πρόσφατα ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch και ο γιος του Lachlan εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επένδυσης μέσω του ομίλου Fox Corporation.

*Με πληροφορίες από New York Times

Διαβάστε επίσης